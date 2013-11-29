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货币新闻 | 2013年 11月 29日 星期五 16:47 BJT

香港数据：10月M-3货币供应按年增加8%--金管局

路透香港11月29日 - 香港金融管理局（HKMA）周五公布截至2013年10月底止货币供应数据，其中M-3货币供应按年增加8%。

具体变幅如下（单位为%）:

10/2013 9/2013 10/2012

港元 M-3（按年） +8.0 +9.6 +10.0

港元 M-2（按年） +8.0 +9.6 +10.0

港元 M-1（按年） +13.4 +14.5 +13.1

港元 M-1（按年）* +13.5 +14.5 +13.3

有形贸易贷款额（按年计）+10.7 +17.2 +3.9

其他本地贷款额（按年计）+13.3 +13.4 +3.1

港元 M-3（按月） +0.0 +3.5 +1.4

港元 M-2（按月） +0.0 +3.5 +1.4

港元 M-1（按月） +1.6 +3.2 +2.6

港元 M-1（按月）* +0.4 +0.7 +0.7

注：* 经季节性因素调整。（完）

浏览香港金管局刊登于网页的声明：(here) (记者 李珊珊; 审校 林高丽)
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