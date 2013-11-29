香港数据：10月M-3货币供应按年增加8%--金管局

中国经济：通过统计法实施条例草案，确保统计数据真实权威--常务会议
路透北京4月12日 - 中国国务院总理李克强周三主持召开常务会议，通过统计法实施条例草案，强化对统计造假等违法行为的责任追究，确保统计数据的真实性权威性，并要求加快统计调查制度和方法建设，健全新型产业统计，更好为科学决策提供支撑。
路透香港11月29日 - 香港金融管理局（HKMA）周五公布截至2013年10月底止货币供应数据，其中M-3货币供应按年增加8%。
具体变幅如下（单位为%）:
10/2013 9/2013 10/2012
港元 M-3（按年） +8.0 +9.6 +10.0
港元 M-2（按年） +8.0 +9.6 +10.0
港元 M-1（按年） +13.4 +14.5 +13.1
港元 M-1（按年）* +13.5 +14.5 +13.3
有形贸易贷款额（按年计）+10.7 +17.2 +3.9
其他本地贷款额（按年计）+13.3 +13.4 +3.1
港元 M-3（按月） +0.0 +3.5 +1.4
港元 M-2（按月） +0.0 +3.5 +1.4
港元 M-1（按月） +1.6 +3.2 +2.6
港元 M-1（按月）* +0.4 +0.7 +0.7
注：* 经季节性因素调整。（完）
浏览香港金管局刊登于网页的声明：(here) (记者 李珊珊; 审校 林高丽)
路透北京4月12日 - 中国国务院总理李克强周三主持召开常务会议，通过统计法实施条例草案，强化对统计造假等违法行为的责任追究，确保统计数据的真实性权威性，并要求加快统计调查制度和方法建设，健全新型产业统计，更好为科学决策提供支撑。
路透吉隆坡4月12日 - 马来西亚棕榈油期货周三下跌，跌至六个月最低，追随隔夜芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势，另一个原因是对于棕榈油产出上升的担忧。
路透北京4月12日 - 针对有关为应对朝鲜(北韩)发生紧急事态，中国军方向中朝边境增派了15万名士兵的媒体报导，中国国防部周三表示，该报导纯属捏造。