日本航运：大型船运公司计划订购90艘LNG运输船，总价达176亿美元

* 日本邮船、商船三井和川崎汽船将扩充LNG运载能力

* 这反映出亚洲LNG需求增长

* 可能优先考虑日本船厂

路透东京/新加坡11月29日 - 日本数家大型船运公司计划在2020年之前订购约90艘新液化天然气(LNG)船，以因应北美和澳洲LNG运输量的增长。订单总价值约为1.8万亿(兆)日圆(约为176.1亿美元)。

这个扩张计划反映出日本核电站关闭后发电用LNG需求增长，以及中国和韩国等其他亚洲国家需求的增长。根据行业数据，到2020年，全球LNG贸易规模预计增长到4亿吨，而2012年为2.5亿吨。

日本第二大船运公司--商船三井的发言人称，该公司计划到2020年将LNG船的数量由目前的约70艘增长到110艘。

业内老大日本邮船也计划到2020年将lNG运输船数量由目前的约70艘扩大至100艘，第三大船运公司川崎汽船 也计划订购约20艘新LNG船。

川崎汽船的发言人称，目前旗下部分LNG船是该公司和客户或其他运输公司共有，新船也可能与其他公司合力购买，以保持财务健康。

商船三井LNG运输部的一名主管表示，订购计划可能会改变，这要取决于日本明年能重启多少座核电站。

业内消息人士称，一艘LNG运输船通常要价大约200亿日圆。

一位新加坡的船舶经纪人预计，上述公司可能通过日资银行，而不是国际财团进行融资，而且订单也可能会优先考虑Japan Marine United等日本船厂。(完)