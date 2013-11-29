路透基点：中国进出口银行近期签署总计38亿美元船舶融资协议

路透11月29日 - 汤森路透旗下基点报导，根据中国进出口银行在网站上的公告，该行在本月与七家公司签署了总计约38亿美元的船舶融资协议。

据中国船舶工业集团旗下所有的中国船舶报，整个融资案包括：与中船集团下属的香港船舶租赁公司--中船（香港）船运有限公司签署的10亿美元合作框架协议；与东方海外（国际）有限公司的10亿美元融资框架协议；与中国招商局集团的15亿美元船舶融资框架协议；与香港船运公司巴拉歌的合作框架协议。

该报周三还报导，中国进出口银行还与星展银行签署了1.04亿美元的银团贷款，为新加坡太平船务有限公司提供融资。资金将用于太平船务从中国两家造船商承租的四艘船舶。

中国船舶报还称，中国进出口银行亦与新加坡上市的金声能源(KS Energy)签署了融资意向书，为该公司的两处钻井平台提供约1.52亿美元贷款。

据路透社11月8日报导，中国进出口银行在本月稍早同中国招商局能源运输公司签署了意向书，为10艘VLCC船舶提供10年期5.1亿美元贷款。（完）