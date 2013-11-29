英国能源：政府要求国内六大能源供应商冻涨天然气及电力价格--BBC

中国经济：通过统计法实施条例草案，确保统计数据真实权威--常务会议
路透北京4月12日 - 中国国务院总理李克强周三主持召开常务会议，通过统计法实施条例草案，强化对统计造假等违法行为的责任追究，确保统计数据的真实性权威性，并要求加快统计调查制度和方法建设，健全新型产业统计，更好为科学决策提供支撑。
路透伦敦11月29日 - 英国广播公司(BBC)周五引述未具名的行业消息人士说，政府已要求英国六大能源供应商在2015年大选前，不要提高天然气及电力价格。
能源部发言人对此报导拒绝置评。这位发言人说，12月5日英国财政大臣欧思邦发表秋季报告最新预算时或有进一步细节。
BBC报导称，政府官员要求六大能源供应商，只要批发价格维持稳定，就不要在2015年年中之前涨价。BBC说，这项要求是讨论中的定价协议内容之一。
英国从天然气到火车票价，各种开销大幅攀升，已经成了政治议题。
工党领袖Ed Miliband已经喊出如果他胜选的话，将冻涨燃料费用20个月，首相卡梅伦讽刺说这是在骗选票的手法。
英国六大能源公司为：Centrica 、SSE 、 RWE 旗下的npower、Iberdrola的Scottish Power 、EDF Energy 、Eon ，他们的供应涵盖98%英国家庭。(完) (编译 李婷仪 审校 田建华)
路透北京4月12日 - 中国国务院总理李克强周三主持召开常务会议，通过统计法实施条例草案，强化对统计造假等违法行为的责任追究，确保统计数据的真实性权威性，并要求加快统计调查制度和方法建设，健全新型产业统计，更好为科学决策提供支撑。
路透吉隆坡4月12日 - 马来西亚棕榈油期货周三下跌，跌至六个月最低，追随隔夜芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势，另一个原因是对于棕榈油产出上升的担忧。
路透北京4月12日 - 针对有关为应对朝鲜(北韩)发生紧急事态，中国军方向中朝边境增派了15万名士兵的媒体报导，中国国防部周三表示，该报导纯属捏造。