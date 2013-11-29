英国能源：政府要求国内六大能源供应商冻涨天然气及电力价格--BBC

路透伦敦11月29日 - 英国广播公司(BBC)周五引述未具名的行业消息人士说，政府已要求英国六大能源供应商在2015年大选前，不要提高天然气及电力价格。

能源部发言人对此报导拒绝置评。这位发言人说，12月5日英国财政大臣欧思邦发表秋季报告最新预算时或有进一步细节。

BBC报导称，政府官员要求六大能源供应商，只要批发价格维持稳定，就不要在2015年年中之前涨价。BBC说，这项要求是讨论中的定价协议内容之一。

英国从天然气到火车票价，各种开销大幅攀升，已经成了政治议题。

工党领袖Ed Miliband已经喊出如果他胜选的话，将冻涨燃料费用20个月，首相卡梅伦讽刺说这是在骗选票的手法。

英国六大能源公司为：Centrica 、SSE 、 RWE 旗下的npower、Iberdrola的Scottish Power 、EDF Energy 、Eon ，他们的供应涵盖98%英国家庭。(完) (编译 李婷仪 审校 田建华)