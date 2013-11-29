中国公开市场：央行10月首次进行了两笔SLO操作，总额590亿元

路透上海11月29日 - 中国人民银行周五公告称，在10月分别进行了两笔短期流动性调节工具（SLO）操作，以投放流动性，期限均为两天，总额590亿元人民币，此为央行创设SLO后首次进行操作。

刊登在央行网站的公告显示，两笔SLO操作分别在10月28日和10月30日进行，交易量分别为410亿元和180亿元，中标利率均为4.50%。

2013年1月，立足现有货币政策操作框架并借鉴国际经验，中国人民银行创设了短期流动性调节工具（Short-term Liquidity Operations,SLO），作为公开市场常规操作的必要补充，在银行体系流动性出现临时性波动时相机使用。

此前在11月初，中国央行网站新增“常备借贷便利（SLF）”栏目，令管理流动性的这一政策工具更具权威性，其并与公开市场操作一起，令货币政策工具进一步完善。

中国人民银行于2013年初创设了常备借贷便利。主要功能是满足金融机构期限较长的大额流动性需求。对象主要为政策性银行和全国性商业银行。期限为1-3个月。利率水平根据货币政策调控、引导市场利率的需要等综合确定。常备借贷便利以抵押方式发放，合格抵押品包括高信用评级的债券类资产及优质信贷资产等。（完）

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