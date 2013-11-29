中国证券：证监会称调查个别基金涉内幕交易，将完善券商牌照政策

路透北京11月29日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，证监会正在根据交易所核查发现的线索对个别基金公司旗下管理的基金与部分账户涉嫌利用未公开信息交易的情况进行调查。

他在今天的新闻例会上表示，目前相关案件仍在调查过程中。证监会作为行政执法部门，在办案中并无所谓“带走”当时人的情况。

张晓军并称，证监会将根据发展需要对证券公司设立审批监管政策予以改革完善。

他指出，自1998年证券公司监管职责由中国人民银行移交至证监会以来，除信证分业、财政转制、风险处置、外资参股、业务剥离等原因外，证监会没有批设新的证券公司。