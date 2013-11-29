中国证券：证监会称调查个别基金涉内幕交易，将完善券商牌照政策

马来西亚期市：棕榈油期货跌至六个月最低，因产出增长且豆油表现低迷
路透吉隆坡4月12日 - 马来西亚棕榈油期货周三下跌，跌至六个月最低，追随隔夜芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势，另一个原因是对于棕榈油产出上升的担忧。
路透北京11月29日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，证监会正在根据交易所核查发现的线索对个别基金公司旗下管理的基金与部分账户涉嫌利用未公开信息交易的情况进行调查。
他在今天的新闻例会上表示，目前相关案件仍在调查过程中。证监会作为行政执法部门，在办案中并无所谓“带走”当时人的情况。
张晓军并称，证监会将根据发展需要对证券公司设立审批监管政策予以改革完善。
他指出，自1998年证券公司监管职责由中国人民银行移交至证监会以来，除信证分业、财政转制、风险处置、外资参股、业务剥离等原因外，证监会没有批设新的证券公司。
他认为，随着证券行业创新发展的深入推进，证监会正在对证券公司设立审批监管政策作统筹研究，将根据资本市场与证券行业的发展需要予以改革完善。（完） (发稿 张晓翀；审校 黄凯)
路透吉隆坡4月12日 - 马来西亚棕榈油期货周三下跌，跌至六个月最低，追随隔夜芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势，另一个原因是对于棕榈油产出上升的担忧。
路透北京4月12日 - 针对有关为应对朝鲜(北韩)发生紧急事态，中国军方向中朝边境增派了15万名士兵的媒体报导，中国国防部周三表示，该报导纯属捏造。
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。