中国期市：大商所称纤维板、胶合板期货合约于下周五挂牌上市

路透北京11月29日 - 中国大连商品交易所周五称，确定纤维板、胶合板期货合约自12月6日（下周五）起联袂上市交易。

“两板”上市将使国内期货品种增加至40个，并填补品种空白、使国内农产品期货品种拓展至全新的林木领域。

大商所发布纤维板、胶合板期货合约上市交易通知明确，纤维板、胶合板期货合约交易保证金上市初期暂定为合约价值的7%，涨跌停板幅度为上一交易日结算价的4%，新合约上市首日涨跌停板幅度为挂盘基准价的8%。

通知并称，交易手续费为成交合约金额的万分之一，当日同一合约先开仓后平仓手续费分别按成交合约金额的万分之零点五收取。各合约挂盘基准价于上市前一个交易日另行通知。

十八大以来，国内期货市场创新发展步伐明显加快，仅今年即上市了焦煤、动力煤、石油沥青、铁矿石、鸡蛋、粳稻等6个商品期货品种和国债1个金融期货品种，为国内期货市场清理整顿以来上市期货品种最多的一年，且新品种上市后表现整体较好，“两板”或成为今年新品种上市的收官品种，为今年市场品种创新划上句号。