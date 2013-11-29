韩国债市：公债价格下跌，因外资持续卖超

路透首尔11月29日 - 韩国公债价格周五下跌，因外资持续卖超本土公债期货打击人气，抵消了下月新债计划发行量相对较少带来的提振。

外资卖超三年期公债期货 ，卖超额为6,043亿韩元(5.6932亿美元)。这是连续第23日卖超，创下最持续长卖超的纪录。

指标10年期公债收益率 收高1.9个基点至3.672%，五年期公债收益率 上涨2.8个基点至3.347%，创下8月22日以来的最高收位。

指标12月三年期公债期货收低0.06点至105.38。

一家当地经纪商的交易员说：“外资持续卖超，而(本土)经纪商在买入，不过没谁能说的准这会持续多久。”

韩国企划财政部在收盘后表示，12月计划发行6.4万亿韩元公债，低于11月的计划发行量6.7万亿。

今日收盘价 上日收市价

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韩国公债期货 * 105.38 105.44

10年期公债收益率 3.672% 3.653%

五年期公债收益率 3.347% 3.319%

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* 为三年期公债近月期约报价。(完)

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