韩国债市：公债价格下跌，因外资持续卖超

马来西亚期市：棕榈油期货跌至六个月最低，因产出增长且豆油表现低迷
路透吉隆坡4月12日 - 马来西亚棕榈油期货周三下跌，跌至六个月最低，追随隔夜芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势，另一个原因是对于棕榈油产出上升的担忧。
路透首尔11月29日 - 韩国公债价格周五下跌，因外资持续卖超本土公债期货打击人气，抵消了下月新债计划发行量相对较少带来的提振。
外资卖超三年期公债期货 ，卖超额为6,043亿韩元(5.6932亿美元)。这是连续第23日卖超，创下最持续长卖超的纪录。
指标10年期公债收益率 收高1.9个基点至3.672%，五年期公债收益率 上涨2.8个基点至3.347%，创下8月22日以来的最高收位。
指标12月三年期公债期货收低0.06点至105.38。
一家当地经纪商的交易员说：“外资持续卖超，而(本土)经纪商在买入，不过没谁能说的准这会持续多久。”
韩国企划财政部在收盘后表示，12月计划发行6.4万亿韩元公债，低于11月的计划发行量6.7万亿。
今日收盘价 上日收市价
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韩国公债期货 * 105.38 105.44
10年期公债收益率 3.672% 3.653%
五年期公债收益率 3.347% 3.319%
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* 为三年期公债近月期约报价。(完)
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(编译 王洋; 审校 张明钧)
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