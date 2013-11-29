中国债市：利率债中长端暖势依旧，下周面临新债供给压力再起考验

路透北京11月29日 - 中国银行间债市周五利率品中长端暖势依旧。市场人士表示，本周新债供给压力略有回落，央行亦连续两周净投放，市场供求关系较前有所转好，现券收益率得以下探。

市场人士并指出，周内现券收益率下探幅度已不小，下周新债供给明显增加，将进一步验证市场对当前收益的接受程度，进而决定下一步走向。

“今天(现券价格)涨挺多的，整条曲线都有价值的时候，肯定先做多中长期啊！”上海一银行交易员称，“一级投不错，有些投资盘也出来收点债，央行连续两周净投放，大家感觉会好一点；这波做一下，大家估值都好看点。”

他进一步表示，当前市场在思考周内这波行情是否过头了，下周将再次迎来较多的新债供应，市场将再次验证更大额投资资金是否认可当前收益水平。其个人判断，供给压力出现后，现券收益率可能会出现一定幅度的上探，但幅度不会太大。

中国人民币利率互换(IRS) 周五尾盘出现上探迹象。不过稍晚些时候，央行也公告称，在10月分别进行了两笔短期流动性调节工具（SLO）操作，期限均为两天，总额590亿元人民币，此为央行创设SLO后首次进行操作。

截止目前公告，下周将有两期国债、三期国开行新债以及三期农发行新债发行，总额逾800亿元人民币；此外路透引述消息人士透露，中国铁路总公司计划下周三招标发行150亿元铁道债。

债市一二级市场联动回暖势头仍在延续，周五招标的进出口行两年期固息债需求踊跃，定位明显低于预期；临近年末新债尤其是利率债发行规模趋于减少，而随着市场情绪回暖，短期内买盘骤增令新债受追捧。

中国央行公开市场本周继续净投放，三年央票也自7月中来首次未续做。但市场人士表示，货币政策中性偏紧的预期并未改变，公开市场或继续维持“小步快调”的灵活节奏。

剩余期限约9.73的固息国债130018券 最新加权成交收益率在4.3322%，上日尾盘为4.4607%。

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

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今日 3.7587 4.7160

上日 3.7889 4.9218

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率 4.3422/4.2822

国债参考率报价 4.1133/4.0422

金融债参考率报价 5.1789/5.1078(完)

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