亚洲橡胶：东京期胶录得六个月来最大涨幅，因日圆走弱

马来西亚期市：棕榈油期货跌至六个月最低，因产出增长且豆油表现低迷
路透吉隆坡4月12日 - 马来西亚棕榈油期货周三下跌，跌至六个月最低，追随隔夜芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势，另一个原因是对于棕榈油产出上升的担忧。
周五日圆兑美元跌至六个月低点，兑欧元跌至五年低点，因风险偏好增强，市场臆测可能有更多投资人将借入日圆并卖出，投入较高风险的资产。
Dot Commodity商品分析师Satoru Yoshida说：“日圆走弱肯定会提振市场。”
在指标期胶突破260日圆和265日圆之后，关注技术面的交易员纷纷增加买单。
Yoshida表示，若要涨势在下周维持下去，成交量需要放大。过去一个月成交一直比较清淡。
上海期货交易所主力5月期胶 上涨495元人民币，收报每吨19,695元人民币。
新加坡SICOM近月12月期胶 最新报每公斤233.50美分，上涨2.1美分。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋; 审校 蔡美珍)
路透吉隆坡4月12日 - 马来西亚棕榈油期货周三下跌，跌至六个月最低，追随隔夜芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势，另一个原因是对于棕榈油产出上升的担忧。
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