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亚洲 | 2013年 11月 29日 星期五 17:45 BJT

亚洲橡胶：东京期胶录得六个月来最大涨幅，因日圆走弱

周五日圆兑美元跌至六个月低点，兑欧元跌至五年低点，因风险偏好增强，市场臆测可能有更多投资人将借入日圆并卖出，投入较高风险的资产。

Dot Commodity商品分析师Satoru Yoshida说：“日圆走弱肯定会提振市场。”

在指标期胶突破260日圆和265日圆之后，关注技术面的交易员纷纷增加买单。

Yoshida表示，若要涨势在下周维持下去，成交量需要放大。过去一个月成交一直比较清淡。

上海期货交易所主力5月期胶 上涨495元人民币，收报每吨19,695元人民币。

新加坡SICOM近月12月期胶 最新报每公斤233.50美分，上涨2.1美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋; 审校 蔡美珍)
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