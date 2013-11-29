中国金融：10月央行外汇占款大增4,495亿元人民币，创近六年新高

中国经济：通过统计法实施条例草案，确保统计数据真实权威--常务会议
路透北京4月12日 - 中国国务院总理李克强周三主持召开常务会议，通过统计法实施条例草案，强化对统计造假等违法行为的责任追究，确保统计数据的真实性权威性，并要求加快统计调查制度和方法建设，健全新型产业统计，更好为科学决策提供支撑。
路透北京11月29日 - 中国央行最新公布的10月央行口径外汇占款大增4,495亿元人民币，较上月增量扩大近七成，且创下2008年1月以来的单月新高。
央行资产负债表显示，10月末央行口径外汇占款余额达258,043亿元，较9月末的253,548亿元增加4,495亿元。
央行此前公布10月全口径的金融机构新增外汇占款数额为4,416亿元。数据表明，外汇占 款在当月为银行间市场提供了大量的流动性。（完）
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(发稿 谢衡; 审校 黄凯)
路透北京4月12日 - 中国国务院总理李克强周三主持召开常务会议，通过统计法实施条例草案，强化对统计造假等违法行为的责任追究，确保统计数据的真实性权威性，并要求加快统计调查制度和方法建设，健全新型产业统计，更好为科学决策提供支撑。
路透吉隆坡4月12日 - 马来西亚棕榈油期货周三下跌，跌至六个月最低，追随隔夜芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势，另一个原因是对于棕榈油产出上升的担忧。
路透北京4月12日 - 针对有关为应对朝鲜(北韩)发生紧急事态，中国军方向中朝边境增派了15万名士兵的媒体报导，中国国防部周三表示，该报导纯属捏造。