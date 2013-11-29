中国金融：10月央行外汇占款大增4,495亿元人民币，创近六年新高

路透北京11月29日 - 中国央行最新公布的10月央行口径外汇占款大增4,495亿元人民币，较上月增量扩大近七成，且创下2008年1月以来的单月新高。

央行此前公布10月全口径的金融机构新增外汇占款数额为4,416亿元。数据表明，外汇占 款在当月为银行间市场提供了大量的流动性。（完）