欧洲经济：欧元区欲走出危机仍有一段长路要走

中国经济：通过统计法实施条例草案，确保统计数据真实权威--常务会议
路透北京4月12日 - 中国国务院总理李克强周三主持召开常务会议，通过统计法实施条例草案，强化对统计造假等违法行为的责任追究，确保统计数据的真实性权威性，并要求加快统计调查制度和方法建设，健全新型产业统计，更好为科学决策提供支撑。
“在我们和山顶的美好风光之间有显而易见的陷阱，这些陷阱是竞争力，降低杠杆比率和机构障碍。但是同时我认为我们走在正确的道路上。”
对于银行业监管机构如何对待主权债，莫尔许称中期来看，“从审慎的角度出发，根据其风险特性而非惯例来配比资产是讲得通的。”
不过其表示，这应得到巴塞尔银行业监管委员会的协助。(完)
(编译 田建华; 审校 艾茂林)
路透北京4月12日 - 中国国务院总理李克强周三主持召开常务会议，通过统计法实施条例草案，强化对统计造假等违法行为的责任追究，确保统计数据的真实性权威性，并要求加快统计调查制度和方法建设，健全新型产业统计，更好为科学决策提供支撑。
路透吉隆坡4月12日 - 马来西亚棕榈油期货周三下跌，跌至六个月最低，追随隔夜芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势，另一个原因是对于棕榈油产出上升的担忧。
路透北京4月12日 - 针对有关为应对朝鲜(北韩)发生紧急事态，中国军方向中朝边境增派了15万名士兵的媒体报导，中国国防部周三表示，该报导纯属捏造。