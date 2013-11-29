欧洲经济：欧元区欲走出危机仍有一段长路要走

“在我们和山顶的美好风光之间有显而易见的陷阱，这些陷阱是竞争力，降低杠杆比率和机构障碍。但是同时我认为我们走在正确的道路上。”

对于银行业监管机构如何对待主权债，莫尔许称中期来看，“从审慎的角度出发，根据其风险特性而非惯例来配比资产是讲得通的。”

不过其表示，这应得到巴塞尔银行业监管委员会的协助。(完)