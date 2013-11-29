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亚洲 | 2013年 11月 29日 星期五 17:32 BJT

新兴汇市：央行干预扶助印尼卢比脱离五年低点，但本月仍领跌新兴亚币

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坡元 1.2548 1.2553 +0.04 -2.62 1.2219

台币 29.679 29.680 +0.00 -1.83 29.136

韩元 1057.96 1061.50 +0.33 +1.19 1070.60

泰铢 32.09 32.13 +0.12 -4.61 30.61

菲律宾披索 43.70 43.74 +0.09 -6.06 41.05

印尼卢比 11955.00 11990.00 +0.29 -19.45 9630.00

印度卢比 62.53 62.41 -0.19 -12.06 54.99

马币 3.2230 3.2325 +0.29 -5.12 3.0580

人民币 6.0922 6.0925 +0.00 +2.27 6.2303

(完)

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