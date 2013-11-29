新兴汇市：央行干预扶助印尼卢比脱离五年低点，但本月仍领跌新兴亚币

马来西亚期市：棕榈油期货跌至六个月最低，因产出增长且豆油表现低迷
路透吉隆坡4月12日 - 马来西亚棕榈油期货周三下跌，跌至六个月最低，追随隔夜芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势，另一个原因是对于棕榈油产出上升的担忧。
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印度卢比 62.53 62.41 -0.19 -12.06 54.99
马币 3.2230 3.2325 +0.29 -5.12 3.0580
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