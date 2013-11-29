马来西亚期市：棕榈油期货跌至六个月最低，因产出增长且豆油表现低迷
路透吉隆坡4月12日 - 马来西亚棕榈油期货周三下跌，跌至六个月最低，追随隔夜芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势，另一个原因是对于棕榈油产出上升的担忧。
路透伦敦11月29日 - 以下为瑞银集团(UBS)分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
欧元/美元：持续回升，受阻于1.3627的强大阻力，收在该价位上方将偏多，开启上探下道阻力1.3832之路。支撑位为1.3558，之后为1.3832。
美元/日圆：由于偏多条件犹存，短线有进一步上涨空间，料测试103.74的阻力，之后则是105.75。支撑位于100.96。
美元/瑞郎：跌势会在0.9028瑞郎寻获支撑，唯有收在该价位下方会转空。阻力位于0.9131瑞郎，之后则是0.9192瑞郎。
欧元/英镑：在0.8285英镑有强力支撑，若收在此价位下方将长期偏空，恐探向0.8160英镑。阻力位于0.8391。
英镑/美元：持续上攻，距离重要阻力位1.6381美元仅咫尺之遥。若升破此价位将进一步走多，探向1.6622，支撑位于1.6277。
纽约 当日 今年来 2012年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3610 1.3604 +0.04 +3.15 1.3194
美元/日圆 102.34 102.29 +0.05 +17.98 86.74
欧元/日圆 139.27 139.14 +0.09 +21.69 114.45
美元/瑞郎 0.9053 0.9054 -0.01 -1.11 0.9155
英镑/美元 1.6352 1.6340 +0.07 +0.62 1.6251
美元/加元 1.0585 1.0578 +0.07 +6.69 0.9921
澳元/美元 0.9110 0.9096 +0.15 -12.34 1.0393
新西兰元/美元 0.8124 0.8115 +0.11 -1.92 0.8283
欧元/瑞郎 1.2323 1.2319 +0.03 +2.05 1.2075
欧元/英镑 0.8322 0.8323 -0.01 +2.56 0.8114
欧元/瑞典克朗 8.9083 8.8997 +0.10 +3.85 8.5777
美元/挪威克朗 6.1230 6.0851 +0.62 +10.07 5.5630
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张明钧; 审校 王洋)
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