《离岸人民币综述》中资机构争尝宝岛债“头啖汤”，二级市场流动性待改善

路透香港11月29日 - 中资银行境外融资又多了条新通道，在台湾金管会放行大陆企业至台湾发行宝岛债(人民币计价债券)后，已有两家中资银行率先申请发行宝岛债，后续仍有至少三家大型银行表达意向，宝岛债市场紧随点心债市场发展已愈来愈多元，但二级市场流动性还待改善。

中国交通银行 与农业银行 香港分行，周三已向台湾柜买中心递件申请发行宝岛债，额度分别为12亿与15亿元人民币，交行三年期票面利率定为3.4%、五年期则定为3.7%。均远高于之前6档已发行宝岛债2.45%-3%的债券票息。

交通银行台北分行助总胡峰毅称，预期可以成功完成在台募集与发行12亿人民币的宝岛债，由于机构投资人反应相当热烈，将会有超额认购，短期内会考虑再度发行宝岛债。

路透了解到，中国国家开发银行 ，中国银行 、建设银行 亦已表达赴台融资意向。

农银国际一位承销商表示，“中资银行透过香港分行赴台发债，可免除大陆部委审批，只需获得台湾‘金管会’等批准即可，多了一个融资平台，所筹资金可用于补充离岸分支的资本，亦可拓展离岸市场业务。”

路透了解到，三类机构被允许发行宝岛债，分别为大陆地区政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行，及该等银行之海外分行或子行；台湾金融机构于大陆地区设立之子行；发行人注册于大陆地区且股票已于台湾证券交易所或本中心挂牌交易者之从属公司。

汇丰固定收入研究分析师赵鸣然认为，“中资机构多了个台湾这一离岸的融资平台，从交行、农行的宝岛债初始询价定价较高来看，对机构投资者有不小的吸引力，且能扩大CNH的流动性，促进二级市场交易和流动性。

“随着中资机构的加入，发行人类型的扩充和投资者范围的扩大，对宝岛债的流动性会产生正面的推动作用。”赵鸣然称。

在放行陆企发行宝岛债之前，台湾自今年2月开放人民币业务后，共发行六档宝岛债、发行金额达39亿人民币。而政府设定今年底的发行目标为100亿元。从6月德意志银行 发行一档三年期宝岛债后即呈空窗状态。

六档宝岛债中，三年期定价利率在2.45-3.0%之间 ，普遍遭投资人抱怨利率过低。

一位中资银行香港战略规划部人士表示，随着其他CNH市场步入加速发展期，人民币资金池规模料会迅速扩大。然台湾的保险公司和银行是点心债的重要投资者之一，若发行商在台湾CNH市场持续发行收益率合适的投资级宝岛债，台湾投资者就不会舍近求远，在人民币资金分流、离岸人民币债券发行商会带来竞争，对点心债发行成本下行亦会形成阻力。

**CNH市场流动性待改善**

一位中资银行全球金融市场部主管认为，从台湾已发行的六档宝岛债来看，基本是岛内银行等投资者认购后一直持有，宝岛债二级市场基本没有流动性。

台湾央行近期表示，为与国际接轨，目前买卖宝岛债将不再限于在柜台买卖中心(OTC)开户交割，已可使用国际通行的Euroclear系统，即直接向所有海外机构开放认购。而此前发行的六笔宝岛债均使用台湾本地交割，投资群体限定在台湾具备投资牌照的外资券商。

复华投信人民币债券基金经理人黄媛君说，“(陆资银行)发行利率充分和国际接轨，交割系统也与国际接轨，是很大的市场进步…陆企宝岛债将增加国际机构投资人的吸引力。”

上述中资银行主管则认为，中资机构抢宝岛债“头啖汤”的象征意义更大些，因融资成本比点心债市场无明显优势，估计第一批中资银行发行的宝岛债还是机构认购后一直持有，二级市场流动性依然很差。且大陆机构和台商的大陆分支发行资金能否回流大陆存在很多问题待清理。

“台湾是新开放的CNH市场，开放即是进步，如果宝岛债发行量能够持续地增长，可以借香港点心债市场券商造势等经验。“他说。

他指出，香港金发局亦意识到CNH市场缺乏流动性保障机制等问题，已在香港金融业等三方面共提出21条建议，以期加快发展离岸人民币市场，相信亦会给台湾一些借鉴。

台湾央行数据显示，至今年10月底止，台湾银行业累计人民币存款 达1,232.47亿元，较上月成长约24.92%，已达到多家投行此前估台湾今年底达1,000-1,500亿的预期。

与香港10月底人民币存款 7,816.24亿元相较，台湾人民币存款约达香港的15.76%，上月为13.91%。

欲浏览台湾宝岛债发行情况，请点选：(link.reuters.com/ben94v)

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台湾已发行人民币债券列表.............................请点选:

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以下为汤森路透IFR整理的今年以来承销点心债的各家银行排名:

账簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量

1. 汇丰控股 56,424.5 157

2. 渣打银行 30,132.9 103

3. 法国巴黎银行 23,998.3 79

4. 星展 8,020.3 19

5. 工商银行 5,276.7 14

**本周市场动态**

--汇丰(台湾)银行周五表示，中国交通银行 香港分行募集的宝岛债，三年期及五年期的认购金额预期可达8亿及4亿人民币。

--中国最大地产商--万科集团 将发行10亿元五年期点心债，点心债以4.50%定价，较初步指导利率4.70%低20基点（BP）。

--中国政府网周三发布首次中法高级别经济财金对话联合声明称，中方将积极考虑在适当的时间框架通过人民币合格境外机构投资者（RQFII）安排支持巴黎发展离岸人民币业务。

--台湾金管会主委曾铭宗周三于立法院表示，针对政策开放陆企来台发行宝岛债上限暂在100亿人民币，未来仍待各界的反映以及宝岛债申请情况再检讨。（完）