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亚洲 | 2013年 11月 29日 星期五 18:32 BJT

人民币衍生品：本周美元远掉升水明显回落，境内资金面转松及远期结汇较多

路透北京11月29日 - 中国境内美元兑人民币远期和掉期升水本周明显回落。交易人士称，本周掉期升水先涨后跌，这与境内资金面走势，以及远期结汇量仍然较多有密切关系。

本周初境内人民币市场各期限资金利率因月末因素走高，掉期升水一度涨至500点子附近，之后由于本周二到期的三年期央票未续作，连续在周二和周四均实施逆回购，3个月期及以下的各品种期限资金价格均出现不同程度的回落。

“从利率平价来看，目前的掉期水平应该在700点附近。除了资金面转松有利于掉期回落外，本周远期结汇量依然较多，也压低了掉期水平。”上海一中资银行交易员表示。

北京时间周五下午16:40，1年期美元远掉升水 成交于405点。

展望12月的市场走势，一外资银行交易员称，短期内远期结汇量还不会发生趋势性变化，掉期的走势仍可能会继续跟随12月人民币资金面松紧的情况而定。

据路透统计，截至目前的操作情况，2013年12月中国央行公开市场没有央票到期，仅有逆回购到期，将因此净流出840亿元人民币。 (发稿 罗晟; 审校 李然/林高丽)
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