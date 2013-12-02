更新版 1-中国数据：汇丰11月制造业PMI终值上修至50.8，经济仍处复苏轨道

(新增分析师评论和细节)

* 汇丰11月制造业PMI终值上修0.4个点至50.8

* 新订单加快增长，创八个月高位

* PMI连续四个月在荣枯线之上

* 四季度经济预计稳定增长

路透北京12月2日 - 汇丰11月中国制造业PMI终值较初值明显上修，接近上月水准，且该数值已连续四个月在荣枯线上方，显示中国经济继续处于三季度以来的复苏轨道。

汇丰(HSBC)/Markit周一联合公布，中国11月制造业采购经理人指数(PMI) 终值上修至50.8，较初值50.4向上调整0.4个点，略低于10月终值50.9。

这是该指数连续第四个月处在荣枯分水岭上方，且为八个月来的次高点。

“中国制造业11月保持了相对稳定的增长动力，”汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌表示，在新订单加速增长的支持下，制造业PMI终值较初值上修。

不过他同时指出，就业指数重新降至萎缩区间，补充库存活动也放缓，意味着政策面仍需要保持适度宽松，这在当前通胀压力温和情况下也有一定空间。

浏览PMI图表，请点选：link.reuters.com/gyx94v

**生产和新订单分项指数创八个月新高**

就分项而言，Markit提供的新闻稿显示，11月生产和新订单分项指数均明显上升，为八个月以来高位，新订单从上月的51.5续升至51.7。不过，就业指数在上月短暂升至50上方后，又跌落回荣枯线之下。

新出口订单分项从初值的萎缩区间上修至50上方，不过仍是近三个月低点，显示外需不够强劲，制造业主要靠内需拉动。

采购库存和产成品库存也双双回落至50下方，说明企业补库存意愿不强，对未来经营预期有所降低。

进入下半年来，中国经济逐渐走出低谷，三季度国内生产总值（GDP）同比增速反弹至7.8%，10月宏观数据也四平八稳，反映目前内外需能支撑起经济增长。分析人士多预计四季度GDP受高基数影响，可能略逊于上一季，但无碍全年增长7.5%的目标达成。

周末公布的11月官方制造业PMI较上月持平并高于市场预期，该指数自7月以来连续四个月小幅上升后转为平稳，显示经济运行进入平稳增长区间。 不过有不少分析师解读该数据时提及，以新订单、购进价格为代表的需求端小幅回落，预示需求前景不强，未来生产过程可能收缩。

对于11月宏观经济，兴业银行首席经济学家鲁政委在数据前瞻报告中表示，虽然出口呈现走弱迹象，消费也可能因透支再难继续发力，但年内巨额的财政结余可能令未来一段时间内财政支出力度加大，固定资产投资及相关消费支出有望继续加速，从而支撑10%左右的工业增长。