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货币新闻 | 2013年 11月 29日 星期五 17:59 BJT

欧洲经济：欧洲央行不需要采取美联储类型资产购买措施--科尔

其补充说，“但是如果问题是欧洲央行是否应该采取类似美联储或日本央行那样的大规模资产购买做法，我认为从当前通胀率前景来看，还没到这一步。”

科尔称，欧元区通胀率“在低位，但是无疑是正值，我们当前认为没有通缩威胁。”(完)

(编译 蔡美珍/田建华; 审校 艾茂林)
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