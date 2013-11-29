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亚洲 | 2013年 11月 29日 星期五 18:01 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净减16.75亿台币

路透台北11月29日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净减16.75亿台币，央行存单未到期余额为6兆(万亿)5,879.65亿台币。上周存单发行量净减290.50亿台币。

台湾央行存单未到期余额变化一览请参看

日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)

11/25 2,006.00 2,001.50 -4.50

11/26 836.50 838.50 +2.00

11/27 569.00 563.00 -6.00

11/28 3,323.85 3,320.85 -3.00

11/29 3,628.60 3,623.35 -5.25

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总计 10,363.95 10,347.20 -16.75

日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)

11/25 45.50 15.00

11/26 33.50 8.00

11/27 33.00 8.00

11/28 14.00 8.00

11/29 82.00 12.00

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总计 208.00 51.00 (完)

(记者 董永年; 审校 林高丽)
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