《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净减16.75亿台币

马来西亚期市：棕榈油期货跌至六个月最低，因产出增长且豆油表现低迷
路透吉隆坡4月12日 - 马来西亚棕榈油期货周三下跌，跌至六个月最低，追随隔夜芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势，另一个原因是对于棕榈油产出上升的担忧。
路透台北11月29日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净减16.75亿台币，央行存单未到期余额为6兆(万亿)5,879.65亿台币。上周存单发行量净减290.50亿台币。
台湾央行存单未到期余额变化一览请参看
日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)
11/25 2,006.00 2,001.50 -4.50
11/26 836.50 838.50 +2.00
11/27 569.00 563.00 -6.00
11/28 3,323.85 3,320.85 -3.00
11/29 3,628.60 3,623.35 -5.25
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总计 10,363.95 10,347.20 -16.75
日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)
11/25 45.50 15.00
11/26 33.50 8.00
11/27 33.00 8.00
11/28 14.00 8.00
11/29 82.00 12.00
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总计 208.00 51.00 (完)
(记者 董永年; 审校 林高丽)
路透吉隆坡4月12日 - 马来西亚棕榈油期货周三下跌，跌至六个月最低，追随隔夜芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势，另一个原因是对于棕榈油产出上升的担忧。
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