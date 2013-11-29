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亚洲 | 2013年 11月 29日 星期五 18:02 BJT

中国证券：11月新增7.38亿美元QFII额度，QDII额度增2亿美元

路透上海11月29日 - 中国国家外汇管理局最新数据显示, 截至11月29日，已有223家QFII (合格境外机构投资者)合计获批492.51亿美元的投资额度，较上月底增加7.38亿美元；此外合格境内机构投资者(QDII)较上月底增加2亿美元。

刊登在外汇管理局网站的《合格境外机构投资者(QFII)投资额度审批情况表》显示，今年11月，魁北克储蓄投资集团、国民年金公团(韩国)分别获批新增3亿美元，伦敦市投资管理有限公司获批新增1亿美元，梅奥诊所则获批0.75亿美元额度。 　　此外，斯坦福大学和三井住友资产管理株式会社本月分别减少0.2亿和0.17亿美元额度。

11月底共有114家合格境内机构投资者(QDII)累计获得813.82亿美元额度，仅大华银行（中国）有限公司一家新增2亿美元额度。而相较于去年底的855.77亿美元，今年以来QDII仍呈下滑之势。

截止11月29日，中国已批准人民币合格境外机构投资者(RQFII)50家，获批额度共计1,446亿元人民币。

11月份RQFII额度增加50亿元，具体情况分别为：南方东英资产管理有限公司获批新增35亿；长江证券控股（香港）有限公司获批2亿；柏瑞投资香港有限公司获批8亿，永丰金资产管理（亚洲）有限公司获批5亿。

去年中国增加158.03亿美元QFII额度，一年的增幅相当于此前六年新批额度之和。7月中国证监会和国家外汇管理局宣布，继去年4月增至800亿美元后，进一步将QFII总额度扩大为1,500亿美元，以吸引更多境外长期投资机构进入中国股市。（完） (发稿 边竞; 审校 林高丽)
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