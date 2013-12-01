台湾已公布经济指标--2013/12/2

港股业绩：合生创展去年核心利润升1.9倍，受入账收入及毛利率上升带动
路透香港3月31日 - 中国房地产商--合生创展周五宣布，去年净利同比大升1.35倍；若撇除投资物业重估及其他因素的影响，则期内核心利润同比升幅达1.91倍，主要受入账物业销售收入增加和毛利率上升带动。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 工业生产(y/y) 10月 +0.78% +0.60% r 12/24 -- 季调失业率 10月 4.17% 4.18% 12/23 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 10月 +0.64% 0.84% r 12/5 -- 外汇存底(亿美元) 10月底 4,156.01 4,126.11 12/5 -- 商品出口(y/y) 10月 -1.5% -7.0% 12/9 -- 商品进口(y/y) 10月 -2.8% -0.7% 12/9 -- M2货币总计数(y/y) 10月 +5.99% +5.54% 12/25 -- 外销订单(y/y) 10月 +3.2% +2.0% 12/20 -- 经常帐盈余(亿美元) 第三季 +149.1 +140.0 r 2/20 -- 国际收支(亿美元) 第三季 +26.1 +38.8 2/20 -- *国内生产总值(GDP) (y/y) 第三季统计 +1.66% +2.69% r -- -- 值 重贴现率(%) 9月26日 1.875% 1.875% -- -- 注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完) * 参看全球经济数据相关资料，可点选 * 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ：相关新闻请点选
路透香港3月31日 - 中国房地产商--合生创展周五宣布，去年净利同比大升1.35倍；若撇除投资物业重估及其他因素的影响，则期内核心利润同比升幅达1.91倍，主要受入账物业销售收入增加和毛利率上升带动。
路透纽约3月30日 - 西屋电气申请破产所引发的市政债券卖压周四已见停歇，因投资者重新思考美国四座核电厂建设完工的可能性。这些电厂的兴建受到成本超支数以十亿计美元的打击。
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