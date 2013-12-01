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亚洲 | 2013年 12月 2日 星期一 07:59 BJT

台湾已公布经济指标--2013/12/2

经济指标                   时间        最新数据      前次数据      下次公布  预估值 
 工业生产(y/y)             10月         +0.78%          +0.60%  r   12/24     --
 季调失业率                10月         4.17%            4.18%      12/23     --
 消费者物价指数(CPI)(y/y)  10月         +0.64%           0.84%  r   12/5      --
 外汇存底(亿美元)          10月底       4,156.01      4,126.11      12/5      --
 商品出口(y/y)             10月         -1.5%            -7.0%      12/9      --
 商品进口(y/y)             10月         -2.8%            -0.7%      12/9      --
 M2货币总计数(y/y)         10月         +5.99%          +5.54%      12/25     --
 外销订单(y/y)             10月         +3.2%            +2.0%      12/20     --
 经常帐盈余(亿美元)        第三季       +149.1          +140.0  r   2/20      --
 国际收支(亿美元)          第三季       +26.1            +38.8      2/20      --
 *国内生产总值(GDP) (y/y)  第三季统计   +1.66%          +2.69%  r   --        --
                           值                                                 
 重贴现率(%)               9月26日      1.875%          1.875%      --        --
  注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完)    
    * 参看全球经济数据相关资料，可点选 
    * 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ：相关新闻请点选

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