全球农业：亚洲玉米买家料将放缓明年第一季采购步伐，因库存上升

* 延迟抵达的巴西船货将冲击市场

* 马来西亚不太可能下单2月和3月船货

* 印尼犹豫，越南明年第一季之前已有充足供应

路透新加坡11月29日 - 亚洲饲料商可能减少明年第一季的玉米购买量，因延迟抵达的巴西船货将冲击市场。

东南亚主要谷物饲料进口国--印尼，马来西亚和越南12月都料有大量巴西玉米到货，这将推高库存。

玉米需求的下滑可能对印度玉米价格造成负面影响。通常在南美4月收获季以前，东南亚地区的玉米需求都由印度来供应。

“那些本来应该在8月和9月抵达的船货现在才到，”一位驻新加坡的交易商说道，“这将造成非常庞大的库存，因此我们预计明年1月到3月的需求将疲软。”

马来西亚的月度玉米需求大约在20万到25万吨，该国目前坐拥约30万吨库存，并且料在12月迎来与库存一样多的船货。

“我们认为马来西亚饲料商不会再下2月和3月的订单了，因为他们的库存已经非常高了。”另一位驻新加坡的交易商说道。

印尼则已经敲定了直至12月的玉米供应，因此对于订购1-3月的船货鲜有兴趣。与此同时，越南的供应则大致可以撑到3月。

印度玉米期货 本月已经下跌1.2%，恐将连续第三个月走低，因缺乏海外需求令市场承压。

美国玉米期货 在11月跌2.6%，连续第四个月下滑，因美国收获创纪录，冲击市场。（完）