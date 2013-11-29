更新版 1-中国公开市场：SLO在10月首次操作，利率未具惩罚性但不意味放松

* 央行在10月首次进行SLO操作，共两笔两天期交易

* 在常规操作间歇期使用，提供给当时流动性很紧张机构应急

* 利率未具有惩罚性，但也未释放出政策放松信号 (新增交易员评论和更多背景)

路透北京11月29日 - 中国央行在年初创设SLO工具后，终于在10月进行了首次操作。市场人士分析称，SLO在公开市场常规操作间歇期，提供给当时流动性很紧张的机构应急。而两天期品种4.5%的利率明显低于当时的资金价格水平，并未具有惩罚性，但也不意味任何政策放松的信号。

中国人民银行周五公告称，在10月分别进行了两笔短期流动性调节工具（SLO）操作，以投放流动性，期限均为两天，总额590亿元人民币。

公告显示，两笔SLO操作分别在10月28日和10月30日进行，交易量分别为410亿元和180亿元，中标利率均为4.50%。该两笔SLO操作日分别为周一和周三，交易量递减；当周周二和周四常规操作日，央行亦有进行逆回购操作，分别为130亿元七天期和160亿元14天期。

“SLO、逆回购、SLF三个品种期限不同，SLO主要是应急用的，”一具公开市场参与SLO资格机构的资深交易员称，“操作的量不大，当时缺口较大的几家行都拿到了，利率也不算高。”

另一具公开市场参与SLO资格机构的交易员亦称，SLO就是在公开市场操作间歇期使用的短期调节工具，当时适逢三季度财税巨额上缴后，流动性确实比较紧。但并未感到央行释放出任何放松的信号，也不能指望其常规化扶助。

中国银行间质押式回购利率 显示，10月28日和30日，隔夜品种加权收益率分别为4.5564%和5.2966%，七天期则为5.0017%和5.6906%，明显高于央行公告的两天期SLO中标利率。

2013年1月，立足现有货币政策操作框架并借鉴国际经验，中国人民银行创设了短期流动性调节工具（Short-term Liquidity Operations，SLO），作为公开市场常规操作的必要补充，在银行体系流动性出现临时性波动时相机使用。

SLO原则上在公开市场常规操作的间歇期使用，期限以七天期以内短期回购为主，遇节假日可适当延长，操作结果滞后一个月对外披露。可参与机构包括12家中国大中型银行。

公开市场一级交易商一般于周一和周三会上报当周公开市场需求，具体包括正/逆回购和央票。

此前在11月初，中国央行网站新增“常备借贷便利（SLF）”栏目，令管理流动性的这一政策工具更具权威性，其并与公开市场操作一起，令货币政策工具进一步完善。