台湾经济指标预测--12月2日至2014年2月20日

港股业绩：合生创展去年核心利润升1.9倍，受入账收入及毛利率上升带动
路透香港3月31日 - 中国房地产商--合生创展周五宣布，去年净利同比大升1.35倍；若撇除投资物业重估及其他因素的影响，则期内核心利润同比升幅达1.91倍，主要受入账物业销售收入增加和毛利率上升带动。
以下为台湾近期预定公布的经济数据: *12月2日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 12/5 1610 外汇存底 11月底 -- 4,156.01亿美元 12/5 0830 消费者物价 11月 -- +0.64% 指数(CPI) *12月9日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 12/9 1600 出口 11月 -- -1.5% *12月16日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 12/20 1600 外销订单 11月 -- +3.2% *12月23日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 12/23 0830 季调失业率 11月 -- 4.17% 12/24 1600 工业生产 11月 -- +0.78% 12/25 1610 M2年增率 11月 -- +5.99% *2月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 2/20 1610 经常帐 第四季 -- 顺差149.1亿美元 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 *-- -- GDP年增率 第四季 -- +1.66% -- -- 重贴现率 第四季 -- 1.875% 参看全球经济数据相关资料，点选 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ；相关新闻请点选
路透香港3月31日 - 中国房地产商--合生创展周五宣布，去年净利同比大升1.35倍；若撇除投资物业重估及其他因素的影响，则期内核心利润同比升幅达1.91倍，主要受入账物业销售收入增加和毛利率上升带动。
路透纽约3月30日 - 西屋电气申请破产所引发的市政债券卖压周四已见停歇，因投资者重新思考美国四座核电厂建设完工的可能性。这些电厂的兴建受到成本超支数以十亿计美元的打击。
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