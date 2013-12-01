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亚洲 | 2013年 12月 2日 星期一 07:59 BJT

台湾经济指标预测--12月2日至2014年2月20日

以下为台湾近期预定公布的经济数据:  
          
      *12月2日当周
 日期    当地时间  经济指标      公布月分   预估值                   前值
   12/5  1610      外汇存底        11月底       --         4,156.01亿美元
   12/5  0830      消费者物价        11月       --                 +0.64%
                   指数(CPI)                        
       
     *12月9日当周
 日期    当地时间  经济指标      公布月分   预估值                   前值
   12/9  1600      出口              11月       --                  -1.5%
   
    *12月16日当周
 日期    当地时间  经济指标      公布月分   预估值                   前值
  12/20  1600      外销订单          11月       --                  +3.2%
    
    *12月23日当周    
    日期  当地时间     经济指标   公布月分   预估值                   前值
   12/23      0830   季调失业率       11月       --                  4.17%
   12/24      1600     工业生产       11月       --                 +0.78%
   12/25      1610     M2年增率       11月       --                 +5.99%
  
    *2月17日当周    
   日期  当地时间     经济指标   公布月分   预估值                   前值
   2/20      1610       经常帐     第四季       --        顺差149.1亿美元
 
   日期  当地时间     经济指标    公布月分   预估值                  前值
    *--        --    GDP年增率      第四季       --                +1.66%
     --        --     重贴现率      第四季       --                1.875%
    
    参看全球经济数据相关资料，点选  
    参看台湾经济数据相关资料，可点选 ；相关新闻请点选

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