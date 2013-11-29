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亚洲 | 2013年 11月 29日 星期五 18:14 BJT

离岸人民币：农行料发行15亿宝岛债，五年期利率改以3.7%询价--消息

路透台北11月29日 - 两位消息人士周五表示，中国第三大银行--中国农业银行 香港分行的五年期宝岛债目前改以3.7%询价，自前次询价利率3.75%微幅下调；三年期宝岛债则以3.35%询价不变。

另一消息人士指出，农行总额15亿人民币宝岛债料能顺利发行，其中三年期将发行约12-12.5亿人民币，五年期将发行约2.5-3.0亿人民币，正在最后询价阶段。

中国农业银行的公司评级为A(标普)/A1(穆迪)/A(惠誉)。

稍早中国交通银行 香港分行的宝岛债承销商已发布新闻稿，指其三年期及五年期的认购金额预期可达8亿及4亿人民币，且因超额认购，短期内考虑再度发行。 (完) (记者 董永年/林妙容/詹静宜; 审校 林高丽)
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