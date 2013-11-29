离岸人民币：农行料发行15亿宝岛债，五年期利率改以3.7%询价--消息

马来西亚期市：棕榈油期货跌至六个月最低，因产出增长且豆油表现低迷
路透吉隆坡4月12日 - 马来西亚棕榈油期货周三下跌，跌至六个月最低，追随隔夜芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势，另一个原因是对于棕榈油产出上升的担忧。
路透台北11月29日 - 两位消息人士周五表示，中国第三大银行--中国农业银行 香港分行的五年期宝岛债目前改以3.7%询价，自前次询价利率3.75%微幅下调；三年期宝岛债则以3.35%询价不变。
另一消息人士指出，农行总额15亿人民币宝岛债料能顺利发行，其中三年期将发行约12-12.5亿人民币，五年期将发行约2.5-3.0亿人民币，正在最后询价阶段。
中国农业银行的公司评级为A(标普)/A1(穆迪)/A(惠誉)。
稍早中国交通银行 香港分行的宝岛债承销商已发布新闻稿，指其三年期及五年期的认购金额预期可达8亿及4亿人民币，且因超额认购，短期内考虑再度发行。 (完) (记者 董永年/林妙容/詹静宜; 审校 林高丽)
路透吉隆坡4月12日 - 马来西亚棕榈油期货周三下跌，跌至六个月最低，追随隔夜芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势，另一个原因是对于棕榈油产出上升的担忧。
路透北京4月12日 - 针对有关为应对朝鲜(北韩)发生紧急事态，中国军方向中朝边境增派了15万名士兵的媒体报导，中国国防部周三表示，该报导纯属捏造。
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。