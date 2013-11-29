台湾汇市：台币/美元大致收平，下周美非农公布前料盘整待变

* 外资动向尚不明确 * 出口商仍见抛汇卖需 * 美非农就业公布前料陷入盘整 * 下周实质交易区暂估29.550-29.650 路透台北11月29日 - 台币兑美元 周五大致收平。交易员认为，今日台股连续 第六个交易日收红，午后外资由汇出转为汇入，加以出口商抛汇卖需仍持续，台币实质交投 向区间下缘靠近，下周美国公布非农就业数据之前料维持盘整格局。 展望下周，汇银人士指出，左右美国量化宽松(QE)退场时程的11月非农就业数据即将出 炉，且美联储下周亦将发布经济褐皮书，为市场增添诸多变数，料台币暂将维持在既有区间 盘整，静待非农就业数据的变数厘清。 交易员普遍预估，下周台币主要交投区间暂看在29.550-29.650。 “年底前量能比较少，稍有风吹草动就会变化较大。”一位大型本地银行交易员称。 此外，台湾主计总处周五下修今年全年国内生产总值(GDP)年增率预估至1.74%(先前估 为2.31%)。并修正第三季经济成长率为1.66%，高于概估值1.58%。 市场人士指出，尽管外资连五日买超台股约190亿台币，但今日在场上买卖汇皆有，尚 看不出明确方向，而盘后公布今年台湾GDP预估不如市场预期，恐将拖累台股及台币后市， 料下周台币维持既有大区间盘整可能性较高。 今日台币实质交易区间主要在29.589-29.630，上日交投则在29.592-29.628，11月台币 下跌0.75%；与台币具比价效应的韩元 今日几乎收升报1,058.2，上日收报1,061. 1，11月韩元上涨0.24%，为连续五个月升高。 台湾股市 周五连续第六个交易日收涨0.53%至8,406.83点，续创一个月收盘高位 。证交所资料显示，外资及陆资在台股买超70.29亿台币，连五日买超共计191.40亿台币； 上日为买超83.99亿台币。 海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，美元/台币一个月天期以上的折价幅度 皆较上日稍有扩大，而一周天期美元/台币的溢价幅度亦微减，不过价格波动并不大；一个 月期远汇 尾盘报价来到29.555/29.565，上日尾盘则收报29.590。 亚洲新兴市场方面，印尼卢比周五从近五年低点反弹，因印尼央行大举干预汇市，但11 月印尼卢比仍在新兴亚洲货币中录得最大月度跌幅。 下周全球重要经济数据以及事件分别有： 周一中国11月汇丰制造业PMI终值；美国10月建筑支出、供应管理协会11月制造业指数 ；日本央行总裁黑田东彦发表讲话并召开记者会； 周二有美国纽约11月ISM企业活动指数、美国 12月IBD消费者信心指数；中国11月官方 非制造业PMI；澳洲央行利率会议决策；欧元区10月生产者物价指数(PPI)； 周三有美国公布10月新屋销售及10月贸易收支；美联储发布经济褐皮书；中国11月汇丰 服务业PMI；澳洲第三季GDP；加拿大央行利率决议； 周四有美国公布第三季GDP、个人消费者支出物价指数、10月工厂订单；英国、欧洲央 行利率决定；美国亚特兰大联储总裁洛克哈特就经济和货币政策发表讲话； 周五有美国11月非农就业数据、10月个人所得和个人消费；美国路透/密西根大学消费 者信心指数初值。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 29.679 29.680 29.570-29.700 29.700 6.85 8.07 元太外汇经纪公司 29.660 29.670 29.580-29.680 29.670 3.68 3.83 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.030/-0.020 -0.015/-0.005 美元/台币六个月期 -0.215/-0.185 -0.215/-0.185 (完)