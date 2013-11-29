更新版1-全球贸易：韩国向加入TPP贸易谈判迈进一步

马来西亚期市：棕榈油期货跌至六个月最低，因产出增长且豆油表现低迷
路透吉隆坡4月12日 - 马来西亚棕榈油期货周三下跌，跌至六个月最低，追随隔夜芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势，另一个原因是对于棕榈油产出上升的担忧。
(新增细节)
路透首尔11月29日 - 亚洲贸易强权韩国周五朝加入TPP谈判迈进一步。跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)谈判的12个参与国家约占全球经济四成，谈判目标为降低各国之间贸易壁垒。
韩国政府在高层财经官员一项会议之后表示，将很快展开与美国、日本、加拿大及其余已加入TPP的国家进行谈判。韩国为全球第七大出口国。
“(政府)预计加入TPP将协助(我国)确保涵盖亚太地区的广大市场，得以在平等地位上与其他参与国竞争，”官方声明稿称。
韩国已经与美国及欧盟分别签署双边自由贸易协定，在此之前，韩国曾表示，在针对TPP作出决定之前，将侧重于未完成的自由贸易谈判，包括与中国及澳洲的谈判。
政府声明稿称，将根据与参与国的谈判结果，针对是否正式加入TPP作出最后决定。(完) (编译 蔡美珍；审校 高琦)
路透吉隆坡4月12日 - 马来西亚棕榈油期货周三下跌，跌至六个月最低，追随隔夜芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势，另一个原因是对于棕榈油产出上升的担忧。
路透北京4月12日 - 针对有关为应对朝鲜(北韩)发生紧急事态，中国军方向中朝边境增派了15万名士兵的媒体报导，中国国防部周三表示，该报导纯属捏造。
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。