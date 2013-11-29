更新版1-全球贸易：韩国向加入TPP贸易谈判迈进一步

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路透首尔11月29日 - 亚洲贸易强权韩国周五朝加入TPP谈判迈进一步。跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)谈判的12个参与国家约占全球经济四成，谈判目标为降低各国之间贸易壁垒。

韩国政府在高层财经官员一项会议之后表示，将很快展开与美国、日本、加拿大及其余已加入TPP的国家进行谈判。韩国为全球第七大出口国。

“(政府)预计加入TPP将协助(我国)确保涵盖亚太地区的广大市场，得以在平等地位上与其他参与国竞争，”官方声明稿称。

韩国已经与美国及欧盟分别签署双边自由贸易协定，在此之前，韩国曾表示，在针对TPP作出决定之前，将侧重于未完成的自由贸易谈判，包括与中国及澳洲的谈判。