欧洲汇市：英镑涨势暂歇，投资者消化央行削减房市刺激的举措

路透伦敦11月29日 - 周五英镑兑美元从11个月高点回落，兑欧元亦走低，因投资者正试图消化英国央行削减房屋市场刺激举措的意外行动。

英国央行周四采取行动抑制国内房屋市场的泡沫风险，意外宣布将大幅度削减去年出台的提振抵押贷款的融资计划。央行表示，放款融资计划(Funding for Lending Scheme/FLS)将停止向银行提供抵押贷款发放补贴，转而侧重于帮助小企业获得贷款。

“这特别意味着，传统上由利率工具所承担的调整重任，现在已经转为部分由宏观审慎政策来担当了，”三菱东京日联银行全球市场研究部欧洲主管Derek Halpenny说道。

“我们认为该决策强化了英国央行现有的前瞻性指引，意味着利率料将在更长时期内维持在低位。英镑已经涨了相当长一段时间，在当前价位看上去有些过高。”

英镑兑美元 跌0.1%，报1.6325，脱离稍早触及的1月初以来高点1.6375，但本周料仍将连续第四周录得涨幅。近期阻力位在1月2日高点1.6380。

欧元兑英镑 上涨0.15%，报0.8335。（完）