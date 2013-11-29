欧洲汇市：英镑涨势暂歇，投资者消化央行削减房市刺激的举措

东北亚情势：中国国防部否认向中朝边境增派15万名士兵的报导
路透北京4月12日 - 针对有关为应对朝鲜(北韩)发生紧急事态，中国军方向中朝边境增派了15万名士兵的媒体报导，中国国防部周三表示，该报导纯属捏造。
路透伦敦11月29日 - 周五英镑兑美元从11个月高点回落，兑欧元亦走低，因投资者正试图消化英国央行削减房屋市场刺激举措的意外行动。
英国央行周四采取行动抑制国内房屋市场的泡沫风险，意外宣布将大幅度削减去年出台的提振抵押贷款的融资计划。央行表示，放款融资计划(Funding for Lending Scheme/FLS)将停止向银行提供抵押贷款发放补贴，转而侧重于帮助小企业获得贷款。
“这特别意味着，传统上由利率工具所承担的调整重任，现在已经转为部分由宏观审慎政策来担当了，”三菱东京日联银行全球市场研究部欧洲主管Derek Halpenny说道。
“我们认为该决策强化了英国央行现有的前瞻性指引，意味着利率料将在更长时期内维持在低位。英镑已经涨了相当长一段时间，在当前价位看上去有些过高。”
英镑兑美元 跌0.1%，报1.6325，脱离稍早触及的1月初以来高点1.6375，但本周料仍将连续第四周录得涨幅。近期阻力位在1月2日高点1.6380。
欧元兑英镑 上涨0.15%，报0.8335。（完）
(编译 高琦 审校 田建华)
路透北京4月12日 - 针对有关为应对朝鲜(北韩)发生紧急事态，中国军方向中朝边境增派了15万名士兵的媒体报导，中国国防部周三表示，该报导纯属捏造。
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
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