更新版 1-台湾数据：今年经济成长率保〞2〞破功，明年看坏景气更甚预期

* 今年全年GDP下修至1.74%，保〞2〞破功

* 明年GDP也仅仅估计2.59%，低于市场

* 央行没有升息空间 (新增分析师和官方评论)

记者 高洁如

路透台北11月29日 - 台湾主计总处周五下修今年全年国内生产总值(GDP)年增率预估至1.74%，令成长率保〞2〞破功；而明年的经济前景也同步下修，原因主要是对出口的展望悲观。在此情况下，央行的升息时点只会更往后推迟。

台湾主计总处表示，尽管近一季以来，全球情势没有太大的变化，但是部分产业讯息不佳、影响了第四季的展望，比如近期面板价格不佳、需求不振，致使台湾的面板大厂营收下滑；且第四季石化业者岁修，也影响了第四季的出口动能。

至于明年的出口展望，主计总处表示，对出口的长期趋势不利，一是近年制造业的净投资大幅减少，这显现出仰赖制造业的出口成长不振；此外，产业趋势上，以往台湾擅长的ICT(资讯通讯)产品的市场有所转变，由以往的PC、NB的代工转成平板、智慧手机的趋势，一来这些产品价格低，且台厂在掌握供应链上不如先前，不利出口。此外，中国大陆产业在地化的竞争，也使得台湾的钢铁业、面板业等出口不振。

元富投顾分析师许芷雁说，〞 看到这个数字真的是无话可说。这表示台湾今年出了一些问题，跟全球来比，特别是新加坡、韩国等地，今年的表现都是一季一季往上走，但台湾却是一季比一季差。〞

许芷雁认为，台湾产业的竞争力上有很大的问题。此外，明年主计总处只估了2.59%的成长率，是站在一个比市场更坏的预期，这让市场完全没有乐观的理由。

日盛投顾分析师也表示蔡素菁也说，〞主计处对明年经济成长的悲观看法令我惊讶，〞

日盛投顾估计明年3.0%的成长率，蔡素菁表示，这在市场的估计中已经算低，主要是出口不理想的状况难见改变。

反映中国大陆的竞争，主计总处下修第4季出口值至799亿美元，较前次预估下修37亿美元，约合1,000亿台币；至于明年出口总计下修90亿美元，众多因素使官方对产业竞争力前景悲观。

**短期升息无望**

在经济前景乌云难散之下，分析师认为，台湾央行短期之内升息无望，是否大幅往后推迟，则还需一并观察美国联邦储备理事会(FED)的宽松政策退场时点而定。

凯基投顾分析师蔡耀德就说，〞在经济复苏迟缓的状况下，我想央行明年完全不会考虑将货币政策转紧。〞

日盛投顾的蔡素菁则表示，在经济复苏步伐缓慢的环境下，明年台币趋势看缓贬，至于货币政策要看QE的退场时点，预估会在第一季到第二季末退场，因此台湾央行明年上半年利率还是持平。

台湾央行第三季理监事会虽决议利率不变，重贴现率维持在1.875%。路透当时调查八家金融机构认为，台湾央行调整利率的时点将落在明年下半年。

**闷经济持续到明年**

主计总处蔡鸿坤处长为目前台湾的经济前景定调：虽然还是缓步成长，但还是〞闷〞经济，成长力道不足。

蔡鸿坤说，过去景气不好时，财政支出方案一直被提起。不过政府近年也仅编列六年六百亿台币的治水预算，其余并无太大规模的财政刺激计划。

主计长石素梅则说，今年8月间行政院在做明年度的政府预算时，考虑到经济成长缓慢，在财源难措的情况之下，还是决议明年的公共支出建设金额成长一成、编列1,925亿台币的公共建设预算，较原先的规划增加175亿台币，虽然金额不大，但仍希望可多少提振景气。

以下为主计总处预估的相关数据(%)：

最新预估 上次预估

*2013年GDP年增率 1.74 2.31

*2014年GDP年增率 2.59 3.37

*2014年CPI年增率 1.21 1.39

*2014年出口年变动率 3.07 4.13

*2014年进口年变动率 3.82 5.21

*2014年民间消费成长率 1.72 1.91