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亚洲 | 2013年 11月 29日 星期五 18:54 BJT

东南亚股市：多数上涨，本月泰国、印尼及菲律宾股市表现落后

路透曼谷11月29日 - 多数东南亚股市周五收高，泰国股市 上涨近1%，因泰铢走贬提振出口股上涨，但泰股仍旧承受8月以来最大月线跌幅，因当地政治紧张情势升高，且资金外流。

泰国SET指数收高0.9%，自日低反弹回升，由电子零组件大厂Delta Electronics Thailand 大涨6.8%及食品出口商Charoen Pokphand Foods 扬升3.6%领涨。

泰铢 11月表现落后于亚洲其他货币，月线贬值3.1%，因政局紧张导致外资抛售泰国资产。

泰国股市11月下跌5%，表现落后于区域股市。汤森路透数据显示，外资本月至11月28日止卖超14.7亿泰股，扭转前两个月合计买超3.37亿美元。

印尼股市 收高0.5%，自稍早跌势中回升，本月跌幅缩小至5.6%，仍旧是8月以来单月最大跌幅。菲律宾股市 上涨0.6%，本月仍挫跌5.7%。

新加坡股市 下跌0.3%，本月收低1.1%。马来西亚股市 及越南股市 本月表现居前，月线分别上涨0.3%及2.1%。

涨跌 当日 今年以来 2012年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 399.07 1.24 +0.31 -5.90 424.10

新加坡 3176.35 -10.02 -0.31 +0.29 3167.08

马来西亚 1812.72 5.12 +0.28 +7.33 1688.95

泰国 1371.13 11.68 +0.86 -1.49 1391.93

印尼 4256.44 22.51 +0.53 -1.40 4316.69

菲律宾 6208.82 38.86 +0.63 +6.81 5812.73

越南 507.78 0.07 +0.01 +22.73 413.73

(完)

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