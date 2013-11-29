东南亚股市：多数上涨，本月泰国、印尼及菲律宾股市表现落后

马来西亚期市：棕榈油期货跌至六个月最低，因产出增长且豆油表现低迷
路透吉隆坡4月12日 - 马来西亚棕榈油期货周三下跌，跌至六个月最低，追随隔夜芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势，另一个原因是对于棕榈油产出上升的担忧。
路透曼谷11月29日 - 多数东南亚股市周五收高，泰国股市 上涨近1%，因泰铢走贬提振出口股上涨，但泰股仍旧承受8月以来最大月线跌幅，因当地政治紧张情势升高，且资金外流。
泰国SET指数收高0.9%，自日低反弹回升，由电子零组件大厂Delta Electronics Thailand 大涨6.8%及食品出口商Charoen Pokphand Foods 扬升3.6%领涨。
泰铢 11月表现落后于亚洲其他货币，月线贬值3.1%，因政局紧张导致外资抛售泰国资产。
泰国股市11月下跌5%，表现落后于区域股市。汤森路透数据显示，外资本月至11月28日止卖超14.7亿泰股，扭转前两个月合计买超3.37亿美元。
印尼股市 收高0.5%，自稍早跌势中回升，本月跌幅缩小至5.6%，仍旧是8月以来单月最大跌幅。菲律宾股市 上涨0.6%，本月仍挫跌5.7%。
新加坡股市 下跌0.3%，本月收低1.1%。马来西亚股市 及越南股市 本月表现居前，月线分别上涨0.3%及2.1%。
涨跌 当日 今年以来 2012年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 399.07 1.24 +0.31 -5.90 424.10
新加坡 3176.35 -10.02 -0.31 +0.29 3167.08
马来西亚 1812.72 5.12 +0.28 +7.33 1688.95
泰国 1371.13 11.68 +0.86 -1.49 1391.93
印尼 4256.44 22.51 +0.53 -1.40 4316.69
菲律宾 6208.82 38.86 +0.63 +6.81 5812.73
越南 507.78 0.07 +0.01 +22.73 413.73
(完)
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法股CAC-40指数 (编译 张明钧; 审校 王冠中)
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