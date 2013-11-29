国际油市：亚洲380-cst燃料油价差呈区间波动，较周初水准下跌17%

马来西亚期市：棕榈油期货跌至六个月最低，因产出增长且豆油表现低迷
路透吉隆坡4月12日 - 马来西亚棕榈油期货周三下跌，跌至六个月最低，追随隔夜芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势，另一个原因是对于棕榈油产出上升的担忧。
路透新加坡11月29日 - 亚洲燃料油市场周五相对平稳，但380-cst燃料油现货价差已较本周初水准下跌17%，因供应稳定增加而需求相对较为疲弱。
路透数据显示，380-cst燃料油现货价每吨较新加坡现货报价升水2.88美元，较上日下跌0.04美元。
380-cst燃料油现货价差周一时报每吨较新加坡报价升水3.50美元。
交易商稍早表示，近两周来船用重油较月初时疲弱，受价格上扬影响。
现货交易方面，BP出售2万吨180-cst燃料油给摩科瑞(Mercuria)，12月25-29日装运，每吨较新加坡现货报价升水3美元。
Gunvor出售4万吨380-cst燃料油给光汇石油，12月18-22日装运，每吨较新加坡现货报价升水3.50美元。
维多出售2万吨180-cst燃料油给摩科瑞，12月21-15日装运，每吨较新加坡现货报价升水2.75美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王冠中; 审校 张明钧)
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