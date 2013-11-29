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亚洲 | 2013年 11月 29日 星期五 19:12 BJT

《中国企业债发行日程表》--11月29日

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以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 
       
发债主体     拟发规模  期限   簿记建档日      年利率    主体评级    发行时间    主承销商
          (亿元人民币) (年)   (或招标日)
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六安城市        6       7     11/29簿记建档   *8.00%       AA      12/2-12/6    中德证券
建设投资公司     (第3-7年末每年偿还20%本金)                                     国开证券        
                  
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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:

发债主体        拟发规模    期限       年利率       债项评级    发行时间     主承销商
              (亿元人民币)  (年)
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无
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以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司:  
    
发债主体     拟发规模    期限       年利率       主体评级    发行时间     主承销商
           (亿元人民币)  (年)
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暂无
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注: *表示新增。(完)

 (整理 曹巍浩；审校 林高丽)
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