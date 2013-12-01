重温稿-台湾货币市场：台币短率月底稳中微扬，美元紧缺SWAP换汇折点再扩大

* 月底因素令拆款利率稳中微扬

* 本周来市场美元紧缺，SWAP换汇折点再扩大

* 市场观察央行提供美元流动性情形

记者 林妙容

路透台北11月29日 - 台湾银行间短率周五稳中略有扬升，银行与票券商的短天期拆款利率因月底因素高位略略走高1基点。且整体市场台币资金已不如此前浮滥，市场称银行间本周来美元紧缺，美元/台币换汇交易(FX SWAP) 换汇点折价再度走深，部份银行将台币换为美元，本地主要银行台币部位略有减少。

货币市场调度人士表示，尽管银行间台币部位似有缩减，但整体而言仍算宽松，银行与票券商的台币短天期拆款利率高位虽走高至0.42%，但票券商调度并不困难，主要是略略反应月底因素，但影响不大。

〞台币来说还是多，不过美元就很紧了。〞一位本地银行资金调度人士表示。

一换汇市场交易员指出，本周以来换汇市场重蹈上月底覆辙，因美元紧缺，美元/台币换汇交易折价点数不断走深，一个月期 今日换汇点报价在-0.043/-0.030，今早成交见-0.038，与上月底的折价幅度相去不远。

市场人士表示，市场传出中国美元紧缺，部分台湾美元部位外流，加上本地的美元主要提供者--台湾央行提供美元态度并不积极，使得市场波动再度加剧。目前市场正观察央行供应美元的态度。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.387%，上日收在0.387%。今日区间在0.295-0.400%，上日区间在0.295-0.400%；一周拆款利率在0.370-0.450%，上日区间在0.370-0.420%。

**短票市场发票量大**

短票市场方面，票券商称今日票券发行量走高，银行买气也把握发票量上扬机会，寻得去化资金的管道，买气旺盛。

票券交易商指出，多数银行因为调整年底前的资本适足率(BIS)，暂时难以配置跨年资金，短票落点多数仍以年底前为主，少数银行可承作跨年天期短票，均获票券商优先供应票源。利率则没有变动。

今日银行间今年年内短票利率主要成交仍在0.61%，较短天期成交在0.60%；跨年天期的主交投区以0.62%为主，少数在0.63%成交。

台湾央行今日共发行3,623.35亿台币存单，相较存单到期3,628.6亿台币，存单发行余额减5.25亿台币。

下周央行存单到期总额为1兆5,128.15亿台币，落点分别为周一3,998.2亿、周二1,580.5亿、周三3,744.6亿、周四446.5亿及周五5358.35亿。

拆款中心 资料显示，周五超额准备为587亿台币，至周日累计超额准备为2,426亿，加计前期1%的超额准备为3,736亿台币。

**RP利率维稳**

债券市场附买回(RP)成交利率大致稳在现有水准。尽管是月底、且今日有30年期公债交割，但市场整体资金仍充裕，附买回利率尚能稳在低位。

交易商指出，月底投信面临较大的赎回压力，此外今日30年公债交割，寿险业解约货币型基金去交割公债，也令基金的资金水位变少。只不过，10点过后投信又有进钱，且银行方面也能支应需求，利率大致稳在低位不变。

〞银行有钱，他们的利率也没有开比较高。〞一位证券商交易员说。

展望下周，交易商指出，由于回复月初，市场资金应能回复宽松，估计公债/公司债附买回利率应能稳于现行低位不变。甚至于部分利率成交在区间高位的部分，也可能略微向下。

周五财政部发行102/9期30年期增额公债，金额300亿台币。其中保险业者得标26.67%，若加计可能委由证券业代标的46.5%，得标率可能高达73.17%。

一位大型票券商交易员则表示，近期不少企业正进行明年度预算的编列，在5月美联储释出宽松政策可能退场的讯息之后，各交易商对持券的意愿明显退缩。但对票券商而言，利息收入又是很重要的一块，因此目前的策略是不买公债，改买存续期短、利率较高的公司债，藉由拉高公司债部位，来补足偏低的公债利息收入水位。

证券商10天期公债的附买回利率主要成交区间在0.57-0.59%；一个月内公司债RP利率主要交投在0.67-69%，同上日。

主要大型票券商短天期公债附买回利率成交区间在0.45-0.55%；约两周天期公司债RP利率交投主要在0.58-0.59%，也同于上日。