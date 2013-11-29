国际油市：亚洲馏分油市场仍由合约协商主导交易氛围

马来西亚期市：棕榈油期货跌至六个月最低，因产出增长且豆油表现低迷
路透吉隆坡4月12日 - 马来西亚棕榈油期货周三下跌，跌至六个月最低，追随隔夜芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势，另一个原因是对于棕榈油产出上升的担忧。
路透新加坡11月29日 - 亚洲馏分油市场仍由合约协商主导交易氛围，孟加拉及新西兰的业者纷纷敲定中质馏分油合约。
产业消息人士指出，韩国S-Oil Corp的2014年柴油及航煤合约协商已进入最后阶段。
他们表示，该公司可能至少与三个买家敲定含硫500ppm柴油协议，每桶较新加坡报价升水约0.10美元，与今年的合约价一致。
交易商指出，含硫10ppm柴油可能至少与一买家敲定合约，每桶溢价1.30美元，且可能与其他厂商进行协商，每桶溢价则在1.20-1.40美元。但此事尚无法获得证实。
航煤方面，交易商称S-Oil可能以较新加坡报价小幅升水敲定2014年合约。
他们并称，S-Oil料将在周一之前敲定合约。
新西兰方面，燃料业者Z Energy周五表示，打算从一韩国炼油业者买进6亿公升、或超过370万桶的汽油及柴油。
Z Energy周五发布声明指出，该合约料于下个月正式签约，料于1月1日生效，并将通过中间商与同一家炼场延续19个月的关系。
Bangladesh Petroleum Corp已经完成2014年上半年柴油合约协商，该公司一名资深官员周四表示，每桶较中东报价升水4.80美元，航煤合约价则订在每桶升水5.80美元，持平于7-12月的交易价格。
新加坡现货市场上有两笔柴油交易，无航煤交易。
兴隆出售25万桶含硫500ppm柴油给维多(Vitol)，12月14-18日装运，每桶较新加坡报价升水1.30美元。
兴隆另出售15万桶含硫500ppm柴油给维多，12月14-18日装运，每桶较新加坡报价升水1.30美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张明钧; 审校 王冠中)
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