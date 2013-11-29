马来西亚期市：棕榈油期货小幅收低，投资人获利了结

路透吉隆坡11月29日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，投资人了结本周稍早获利，但对于较严格生质燃料的规范将会带动食用油需求并推高棕榈油价格的乐观看法，使棕榈油期货受到支撑。

市场人士预期，产业官员和知名植物油分析师会在印尼的产业会议上发表乐观的棕榈油前景，因此纷纷在周四进行平仓。然而本周整体交易量均偏低。

“市场上有许多投机买家。原本因传闻买进的人，现在都在抛售，了结获利。他们知道这些人会发表乐观评论，”一本地大宗商品经纪商的交易员称。

截至周五收盘，马来西亚指标2月棕榈油期货 小跌0.1%至每吨2,653马币(林吉特)。然而，本周涨势让棕榈油期货周线上扬0.4%，为连续第三周收高。

整体成交量为32,703口，略低于均值35,000口。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王冠中; 审校 张明钧)