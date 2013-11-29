英国金融：监管机构要求银行业者明年核心资本须达7%风险加权资产

路透伦敦11月29日 - 英国银行监管机构周五表示，主要银行业者及建筑互助会等业者所持有的核心资本缓冲，需相当于风险加权资产的7%，此规定于2014年1月起生效。

英国审慎监管局(PRA)同时在一份声明稿中指出，上述规定生效日起，这些机构亦必须遵守3%的杠杆比率规定。杠杆比率是衡量一家银行资本相当于以无风险加权总资产的比率。

PRA指出，这是在明年欧盟颁布新的规定之前宣布银行资本标准的重要决策。

PRA指出，“这些决策将会强化金融业的稳定性，同时强化英国的资本制度。”