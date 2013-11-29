英国金融：监管机构要求银行业者明年核心资本须达7%风险加权资产

马来西亚期市：棕榈油期货跌至六个月最低，因产出增长且豆油表现低迷
路透吉隆坡4月12日 - 马来西亚棕榈油期货周三下跌，跌至六个月最低，追随隔夜芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势，另一个原因是对于棕榈油产出上升的担忧。
路透伦敦11月29日 - 英国银行监管机构周五表示，主要银行业者及建筑互助会等业者所持有的核心资本缓冲，需相当于风险加权资产的7%，此规定于2014年1月起生效。
英国审慎监管局(PRA)同时在一份声明稿中指出，上述规定生效日起，这些机构亦必须遵守3%的杠杆比率规定。杠杆比率是衡量一家银行资本相当于以无风险加权总资产的比率。
PRA指出，这是在明年欧盟颁布新的规定之前宣布银行资本标准的重要决策。
PRA指出，“这些决策将会强化金融业的稳定性，同时强化英国的资本制度。”
PRA称，“虽然还没有敲定规定的所有细节，但已经提出一些重要的决策，好让业者能够厘清重要的政策议题，这些议题会影响这些银行需要维持的最低普通股一级资本水准。(完) (编译 张明钧; 审校 王冠中)
路透吉隆坡4月12日 - 马来西亚棕榈油期货周三下跌，跌至六个月最低，追随隔夜芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势，另一个原因是对于棕榈油产出上升的担忧。
路透北京4月12日 - 针对有关为应对朝鲜(北韩)发生紧急事态，中国军方向中朝边境增派了15万名士兵的媒体报导，中国国防部周三表示，该报导纯属捏造。
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。