全球贵金属：11月27日SPDR黄金持仓减少0.67%，iShares白银持仓持平

东北亚情势：中国国防部否认向中朝边境增派15万名士兵的报导
路透北京4月12日 - 针对有关为应对朝鲜(北韩)发生紧急事态，中国军方向中朝边境增派了15万名士兵的媒体报导，中国国防部周三表示，该报导纯属捏造。
路透11月29日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三的黄金持仓量较周二减少0.67%，同期全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust SLV 的白银持仓量持平。
以下为两支ETF的持仓量及变化情况：
名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%
SPDR 27,109,923.8 11月27日 27,293,229.7 11月26日 -183,305.9 -0.67%
iShares 331,442,709.9 11月27日 331,442,709.9 11月26日 0.0 0.00%
浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com/)
浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 王冠中; 审校 张明钧)
路透北京4月12日 - 针对有关为应对朝鲜(北韩)发生紧急事态，中国军方向中朝边境增派了15万名士兵的媒体报导，中国国防部周三表示，该报导纯属捏造。
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。