国际油市：亚洲石脑油裂解价差脱离一个月低点，台塑石化入市买进

路透新加坡11月29日 - 亚洲石脑油裂解价差周五自一个月低点回升，来到两个交易日高点每吨137.10美元，受到亚洲最大石脑油买家台塑石化入市买进的支撑。

马来西亚Titan亦进入市场寻求1月1-5日交运至Pasir Gudang的石脑油。

但台塑石化及Titan的采购细节尚不明朗。

不过与上周相较，本周市场出现疲态，因交易商称欧洲及美国本周可能持续向亚洲倒出1月到港船货。

12月来到亚洲的西方石脑油船货创下历史新高。

在合约交易方面，韩国S-Oil Corp成功和买家敲定2014年上半年合约，离岸价格(FOB)每吨较日本报价升水17美元，此前该公司苦于难以敲订今年下半年合约。

新的合约升水较2013上半年合约下跌1美元。

亚洲汽油裂解价差连跌四日，来到三周半低点3.33美元，因库存充裕。

新加坡现货市场有三笔汽油及一笔石脑油交易。

Phillips 66出售一批92-辛烷值汽油船货给托克(Trafigura)，12月25-29日装运，每桶114.30美元。

BP出售一批92-辛烷值汽油船货给中国石油，12月20-24日装运，每桶114.20美元。

壳牌出售一批97-辛烷值汽油船货给Phillips 66，12月19-23日装运，价格为117.50美元。

丸红自Mabanaft买进1月下半月石脑油船货，每吨966美元。(完)

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