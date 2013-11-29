加拿大数据：第三季经济环比年率为成长2.7%，9月较前月增长0.3%

路透11月29日 - 加拿大统计局周五公布，加拿大第三季实质国内生产总值(GDP)环比年率为增长2.7%，为两年来最大增幅，优于市场预期，第二季则小幅下修为成长1.6%。

家庭支出对经济成长贡献最大，然而家庭支出环比年率增幅由上一季的3.6%放缓至2.2%。非农和农业库存分别上扬52亿加元(49亿美元)和41亿加元，后者创纪录新高。