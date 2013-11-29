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货币新闻 | 2013年 11月 29日 星期五 21:46 BJT

加拿大数据：第三季经济环比年率为成长2.7%，9月较前月增长0.3%

路透11月29日 - 加拿大统计局周五公布，加拿大第三季实质国内生产总值(GDP)环比年率为增长2.7%，为两年来最大增幅，优于市场预期，第二季则小幅下修为成长1.6%。

家庭支出对经济成长贡献最大，然而家庭支出环比年率增幅由上一季的3.6%放缓至2.2%。非农和农业库存分别上扬52亿加元(49亿美元)和41亿加元，后者创纪录新高。

按月来看，加拿大9月实质GDP增长0.3%，齐平8月增幅，制造业、零售和趸售(批发)贸易、以及矿业均增长。

以下为详细数据，单位为百分比(经季节调整，除物价指数外其余亦经通胀调整)：

2013 2013 2013

第三季 第二季 第一季

环比年率 +2.7 +1.6 +2.3

较前季 +0.7 +0.4 +0.6

GDP隐含物价指数变化 +0.6 -0.2 +0.6

9月较前月(%) 8月(修正值) 8月(前值) 9月较上年同期(%)

所有行业 +0.3 +0.3 +0.3 +2.3

路透调查分析师预估第三季GDP环比年率为增长2.5%，9月GDP增长0.2%。(完) (编译 王冠中; 审校 张明钧)
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