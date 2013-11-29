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亚洲 | 2013年 11月 29日 星期五 22:05 BJT

表格：美国11月21日止当周农作物出口销售报告--USDA

路透11月29日 - 美国农业部(USDA)周五公布11月21日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨；棉花以千包计)：

当周约定销售净变动 新销售 累计约定销售

本年度 下年度 合计 本年度 下年度 本年度 上年度

小麦 562.2 0.0 562.2 578.2 0.0 22,376.4 16,144.5

大麦 3.6 0.0 3.6 3.6 0.0 118.0 120.9

玉米 1,007.0 0.0 1,007.0 1,025.1 0.0 25,406.5 12,177.8

高粱 355.9 0.0 355.9 356.3 0.0 2,101.3 773.8

大豆 1,406.0 364.9 1,770.9 1,569.2 364.9 36,787.0 27,261.5

豆粕 307.9 0.0 307.9 312.9 0.0 5,668.6 4,585.1

豆油 18.8 0.0 18.8 20.1 0.0 266.9 570.8

皮马棉 10.7 0.0 10.7 10.7 0.0 478.2 393.9

陆地棉 265.7 30.4 296.1 267.8 30.4 5,913.8 7,117.3

稻米 70.5 0.0 70.5 70.8 0.0 1,339.1 1,454.7

(完)

(编译 张明钧; 审校 王冠中)
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