表格：美国11月21日止当周农作物出口销售报告--USDA

马来西亚期市：棕榈油期货跌至六个月最低，因产出增长且豆油表现低迷
路透吉隆坡4月12日 - 马来西亚棕榈油期货周三下跌，跌至六个月最低，追随隔夜芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势，另一个原因是对于棕榈油产出上升的担忧。
路透11月29日 - 美国农业部(USDA)周五公布11月21日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨；棉花以千包计)：
当周约定销售净变动 新销售 累计约定销售
本年度 下年度 合计 本年度 下年度 本年度 上年度
小麦 562.2 0.0 562.2 578.2 0.0 22,376.4 16,144.5
大麦 3.6 0.0 3.6 3.6 0.0 118.0 120.9
玉米 1,007.0 0.0 1,007.0 1,025.1 0.0 25,406.5 12,177.8
高粱 355.9 0.0 355.9 356.3 0.0 2,101.3 773.8
大豆 1,406.0 364.9 1,770.9 1,569.2 364.9 36,787.0 27,261.5
豆粕 307.9 0.0 307.9 312.9 0.0 5,668.6 4,585.1
豆油 18.8 0.0 18.8 20.1 0.0 266.9 570.8
皮马棉 10.7 0.0 10.7 10.7 0.0 478.2 393.9
陆地棉 265.7 30.4 296.1 267.8 30.4 5,913.8 7,117.3
稻米 70.5 0.0 70.5 70.8 0.0 1,339.1 1,454.7
(完)
(编译 张明钧; 审校 王冠中)
路透吉隆坡4月12日 - 马来西亚棕榈油期货周三下跌，跌至六个月最低，追随隔夜芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势，另一个原因是对于棕榈油产出上升的担忧。
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