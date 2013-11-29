美国股市：道琼工业指数收低0.07%，Nasdaq指数上升0.37%

中国经济：通过统计法实施条例草案，确保统计数据真实权威--常务会议
路透北京4月12日 - 中国国务院总理李克强周三主持召开常务会议，通过统计法实施条例草案，强化对统计造假等违法行为的责任追究，确保统计数据的真实性权威性，并要求加快统计调查制度和方法建设，健全新型产业统计，更好为科学决策提供支撑。
路透纽约11月29日 - 美国股市道指和标普500指数周五在假期后市场清淡交投中基本收平，但科技股扶助推高Nasdaq指数至13年高位。
根据初步收盘数据，道琼工业指数 收低10.92点，或0.07%，至16,086.41点；标准普尔500指数 收跌1.42点，或0.08%，至1,805.81点；Nasdaq指数 上升15.14点，或0.37%，至4,059.89点。
本周，道指涨0.1%，标普500指数升幅低于0.1%，Nasdaq指数上涨1.7%。
本月，道指上涨3.5%，标普500指数上扬2.8%，Nasdaq指数攀升3.6%。(完)
路透北京4月12日 - 中国国务院总理李克强周三主持召开常务会议，通过统计法实施条例草案，强化对统计造假等违法行为的责任追究，确保统计数据的真实性权威性，并要求加快统计调查制度和方法建设，健全新型产业统计，更好为科学决策提供支撑。
路透吉隆坡4月12日 - 马来西亚棕榈油期货周三下跌，跌至六个月最低，追随隔夜芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势，另一个原因是对于棕榈油产出上升的担忧。
路透北京4月12日 - 针对有关为应对朝鲜(北韩)发生紧急事态，中国军方向中朝边境增派了15万名士兵的媒体报导，中国国防部周三表示，该报导纯属捏造。