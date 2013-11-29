美国股市：道琼工业指数收低0.07%，Nasdaq指数上升0.37%

路透纽约11月29日 - 美国股市道指和标普500指数周五在假期后市场清淡交投中基本收平，但科技股扶助推高Nasdaq指数至13年高位。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收低10.92点，或0.07%，至16,086.41点；标准普尔500指数 收跌1.42点，或0.08%，至1,805.81点；Nasdaq指数 上升15.14点，或0.37%，至4,059.89点。

本周，道指涨0.1%，标普500指数升幅低于0.1%，Nasdaq指数上涨1.7%。

本月，道指上涨3.5%，标普500指数上扬2.8%，Nasdaq指数攀升3.6%。(完)