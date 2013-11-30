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亚洲 | 2013年 11月 30日 星期六 16:16 BJT

离岸人民币：中国农行香港分行三年及五年宝岛债分别以3.3%和3.6%定价

路透台北11月30日 - 中国第三大银行--农业银行 香港分行周六发布声明称，该行三年期及五年期宝岛债分别以3.3%和3.6%定价，较其初始询价利率3.35%及3.75%下滑。

农银港行的声明指出，该行宝岛债三年期共发行12.5亿元人民币，五年期债共发行2.5亿元人民币，合计总额为15亿元人民币。其资金将支应农银香港分行人民币业务及营运项目资金使用。

此次农行宝岛债主办销售顾问为中国信托银行，该档宝岛债将于12月10日于柜台买卖中心(OTC)挂牌交易。

中国农业银行信评等级为A(标普)/A1(穆迪)。

农银的宝岛债为首批中资银行至台湾发行的宝岛债之一。中国交通银行 周五已表示预定顺利发行12亿人民币的宝岛债，且因认购热烈，将于近期再度发行。 (完) (记者 林妙容; 审校 张喜良)

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