重温稿-中国证券：证监会发布新股发行改革意见，IPO最快有望明年1月重启

* 证监会发布新股发行改革意见

* IPO最快有望明年1月重启

* 完善市场化运行机制是改革重点

* 推出老股转让措施，修订网上配售方式

* 采取针对性措施抑制高定价和“圈钱”

路透北京11月30日 - 中国证监会周六发布关于进一步推进新股发行体制改革的意见。并表示，意见发布后，需要一个月左右时间进行相关准备工作，才会有公司完成相关程序。预计到2014年1月，约有50家企业能完成程序并陆续上市。这意味着暂停逾一年的IPO(首次公开发行)最快有望届时重启。

证监会指出，这是逐步推进股票发行从核准制向注册制过渡的重要步骤，而完善市场化运行机制是本次改革的重点，“发行节奏更加市场化。新股发行的多少、快慢将更大程度由市场决定，新股需求旺盛则多发，需求冷清则少发或者不发。”

此次改革推出老股转让措施，允许首发时公司股东向公众公开发售存量股份。证监会有关部门负责人表示，此举可增加新上市公司可流通股数量，缓解单只股票上市时可交易份额偏少的状况；推动老股东转让股票可以对买方报高价形成约束，进一步促进买、卖双方充分博弈，促进新股合理定价。

此外，推出老股转让可以缓解“超募”问题；同时也可缓解股票上市后，老股集中解禁对二级市场的影响。而为防止老股东快速套现，拟转让的老股需持有36个月以上，且老股转让后，需满足公司股权结构不得发生重大变化等要求。

针对征求意见过程中，建议实行市值配售的意见较为集中。意见对网上配售方式作了相应修订，提出“持有一定数量非限售股份的投资者才能参与网上申购，网上配售应综合考虑投资者持有非限售股份的市值及申购资金量，进行配号、抽签。”

证监会表示，这是鼓励二级市场投资者长期持有股票，减少新股申购对二级市场的冲击；同时平衡一二级市场投资者的利益。

证监会上述负责人并提到，目前排队申请发行的企业累计已达到760多家，意见发布后，证监会将按申请企业的排队顺序依次安排审核工作。预计完成760多家企业的审核工作，需要一年左右的时间。

中国股市设立以来，已经历八次新股发行暂停、七次恢复发行。前七次恢复发行后的首个交易日，上证综指 五次下跌、两次上涨。该负责人强调，“从实际情况看，恢复新股发行并不决定股市中长期走势，股市运行主要由当时经济基本面和宏观政策所决定。”

**抑制高定价和“圈钱”**

针对定价市场化后关于新股高定价和“圈钱”等问题，本次改革主要从三方面采取针对性措施。

一是平衡供需，抑制高定价。更大程度发挥市场调节作用，新股发行快慢、多少更多地由市场决定，使发行价格更加真实地反映市场供求关系。推动老股东转让股票，增加单只新股在上市首日的供应量。老股东转让股票的多少本身也反映其对公司价值的判断，老股东卖的多，买方自然不敢报高价。

二是强化约束，促进合理定价。首先，针对发行人，把减持行为与发行价挂钩，限制发行人定高价。如果定价过高，上市后一段时间内股价跌破发行价，发行人控股股东等责任主体需要按承诺自动延长持股锁定期。

其次，采取措施约束网下配售的机构投资者报高价。确定发行价时，要求先剔除报价最高的10%的申购量。报价最高的部分将不得影响发行定价，报价最高者也不能获得配售，防止“人情报价”或盲目报高价。另外，提高网下配售的比例，限制网下配售的投资者家数，增加单个网下投资者的配售数量，加大报价申购的风险。这些措施都将有利于促进网下投资者审慎报价。

再次，针对主承销商，引入自主配售机制。主承销商可以将网下发行的股票按事先公布原则配售给自己的客户。主承销商为发展长期客户，需要合理定价平衡买方利益。这有利于防止主承销商与发行人共谋定高价。

最后，提高招股、定价、配售各环节信息的透明度，供网上投资者申购决策时参考，也可以通过强化社会监督防范定价配售环节的“暗箱操作”。

三是加强监管，威慑违规定价。监管部门将与自律组织开展协作，加强对报价、定价过程的监管，打击高报不买、高报少买、串通报价等行为。同时，采取措施打击新股炒作行为，定价过高则上市后跌破发行价的风险也会更高。

此外，证监会还同时公布上市公司现金分红，借壳上市和并购重组等多项政策内容。针对现金分红政策，将按照投资者持股期限，实行差别化税率；并推动国有控股上市公司提高分红水平。

证监会强调，借壳上市审核，严格执行首次公开发行股票上市标准，明确借壳上市条件和IPO标准等同，不允许在创业板借壳上市。同时证监会正稳步推进并购重组市场化改革，进一步减少审批事项，引入定向可转债和优先股等支付工具，支持并购基金等创新工具发展。（完）

参看详情，请点选中国证监会网站(here) (发稿 张晓翀/徐永；审校 张喜良)