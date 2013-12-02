《路透简报》--上周中国重要财经新闻回顾

以下为路透中文新闻为您整理的一周(11月25日-29日)中国重要财经新闻标题：

**经济/政策**

--继十八届三中全会确定了中国未来大力改革蓝图后，中国国家主席习近平指出，要坚定不移推进改革。要全面准确地把握各项改革举措，并结合实际，抓好中央重大改革措施的细化和落实。 --中国央行行长周小川表示，近期中国正在加强制度建设，正酝酿更进一步的利率市场化，特别是存款利率市场化。而中国外汇储备历来保持对欧元的高度重视，同时也历来是法国政府债券和其他法国债券有显着比例的投资者。

--中国人民银行副行长易纲称，中国将在条件成熟的时候推进存款利率市场化，并抓紧出台存款保险制度。他并强调，目前人民币汇率已非常接近均衡水平。

--中国央行副行长潘功胜表示，进一步推进利率市场化改革仍面临一些约束因素，特别是利率市场化与商业银行资本充足性及金融市场结构之间存在密切的关联，是利率市场化过程中需要考虑的宏观因素之一。 --中国国家统计局公布，1-10月全国规模以上工业企业实现利润总额46,263亿元人民币，比去年同期增长13.7%。

--中国北京大学国家发展研究院名誉院长林毅夫称，有为的政府，对于转型国家尤为重要。中国要应对收入分配差距的拉大、解决好一些领域的垄断、寻租甚至腐败，既要坚持市场的决定性作用，也要更好发挥政府作用。

--中国人民银行调查统计司副司长徐诺金表示，中国经济的基本面没有发生变化，发展的优势依然存在，如果改革进展顺利，生产率提高，改革红利释放是可以达到8%的。

--焦点：中国的汇率改革蓝图始终未变，而中国央行在外汇市场的干预也从未间断，个中矛盾让企业更难把握人民币汇率走势。如今改革大潮再起，呼吁央行减少人为干预成为市场最急迫的心声。 --中国财政部发布2012年全国社会保险基金决算说明显示，当年中国社会保险基金总收入增速低于同期社保基金总支出增幅。 --中国科协副主席陈章良担忧允许农村土地流转可能带来的中国13亿人口粮食安全问题。

========================================================================== **金融/证券/保险**

--中国央行公开市场当周继续净投放，三年央票也自7月中来首次未续做。但市场人士表示，货币政策中性偏紧的预期并未改变，期冀央行短期“放水”并不现实，公开市场或继续维持“小步快调”的灵活节奏。

--三中全会改革决定提出健全国债收益率曲线后，负责编制曲线的中央国债登记结算有限责任公司董事长吕世蕴提出，应从完善银行间债券市场的分层准入机制、提高市场参与主体的多元化程度等多方面入手，做好健全曲线的精细化工作。

--最近云南及广西建设沿边金融综合改革试验区总体方案出台，央行行长周小川表示，方案总体思路是全面提升跨境金融服务水平，推动资本市场对外开放和扩大人民币跨境使用，逐步增强人民币在东盟和南亚国家的竞争力、影响力和辐射力。

--综述:台湾金管会一纸函令解释放行陆企至台湾发行宝岛债，中资银行冲当先行军急急送件发债，且利率稍稍出市场意料，与国际发行利率贴近，令一向以低资金成本抢市的台湾金融界乐见发展，有机会将宝岛债整体利率曲线缓步修正。

--两位消息人士对路透表示，中国国家发改委发文，明确自11月28日起，新发企业债需先由省级发改部门预审，且除中小企业集合债外，其他发债申请均应提供自查报告。 --中国最大不良债权投资者--信达资产管理股份有限公司高管称，预期中国市场化的持续经济结构调整将使国内银行不良贷款处于增长趋势，问题机构也会增多，因而为公司带来很多发展机会。

--温州银监局数据显示，该市银行业不良贷款率连续反弹，至10月末已达4.31%，创下新高。

--中国银监会非银部主任李建华表示，未来将允许符合监管要求的财务公司向集团业务产业链的上下游适当延伸金融服务，并大力支持财务公司业务创新，适时启动财务公司金融债发行工作。

--中国平安信托与麦肯锡咨询公司联合发布的报告认为，如果中国市场沿承国际市场的趋势，持续放松非信托金融机构对于信托业务的介入，通道业务将在五年后走向消亡。

--首次中法高级别经济财金对话联合声明称，中方将积极考虑在适当的时间框架通过人民币合格境外机构投资者（RQFII）安排支持巴黎发展离岸人民币业务。

--中国央行货币政策二司副司长郭建伟称，预计今年跨境贸易人民币结算量能达到去年的两倍。

========================================================================== **行业/公司** --路透调查：在政策整体持稳、地方楼市分化加剧的情况下，2014年中国住宅均价上涨势头预计会有所放缓。全国房价涨幅料由今年预估值10%缩窄明年的5%。相应的，调控政策方面也更多呈现出因地制宜的特点；而促进房地产稳定健康发展的长效机制有望进一步推进。 --继北京、上海、广州、深圳四个中国一线城市陆续出台地方版政策加码楼市调控后，厦门、沈阳、南昌、武汉、南京五个城市相继出台楼市新政，收紧调控。

--中央电视台近期有关房地产企业欠缴土地增值税3.8万亿元的报导，除了引来10余家上市房企的集体否认外，国税总局也回应称，存在误解误读。

--国家发改委于11月29日起上调成品油价格，汽、柴油价每吨分别调升160元和155元。这是新的成品油定价机制实施以来油价首次“三连跌”后的重回升势。

--中国国家能源局称，正抓紧研究落实能源领域民间投资政策，将支持民间资本进入油气勘探开发领域，并支持民营企业投资建设分布式新能源及小水电项目。

--据一位知情业内管理人士称，中国最大的炼油商--中石化 正与Apache 进行谈判，欲购买位于加拿大太平洋沿岸Kitimat液化天然气(LNG)出口项目的部分权益。 --中国今年在海外并购方面料雄居亚洲榜首，夺过日本保持了两年的第一位置。中国海外并购目标不仅限于自然资源领域，还瞄准食品和银行等领域。 --中国国土资源部、住房城乡建设部联合发出紧急通知，通知称要严格实行土地用途管制制度，严守耕地红线，坚决遏制在建、在售“小产权房”行为。 --新华网报导，国家发改委未来将重点关注航空、日化、汽车、电信、医药、家电等六大行业的价格垄断行为。

--中国国务院发布促进煤炭行业平稳运行的意见称，将研究完善差别化煤炭进口关税政策，鼓励优质煤炭进口，禁止高灰分、高硫分劣质煤炭的生产、使用和进口。