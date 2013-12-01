全球航运：波罗的海乾散货运价指数上扬，海岬型及巴拿马型需求攀升

中国企业：华为称净利润率目标为7%，今年运营商业务增长将放缓
路透香港3月31日 - 中国通讯设备暨智能手机制造商华为周五表示，未来的净利润率目标为7%，公司并称2017年运营商业务增长率将放缓。
路透11月29日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周五上涨，因市场对大型船舶的需求上升。
乾散货运价指数涨102点，或5.93%至1,821点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 涨241点，或8.46%，至3,089点。日均获利上涨2,892美元，或13.3%，至24,611美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。
波罗的海巴拿马型船运价指数 升52点，或3.22%至1,665点。日均获利升413美元至13,293美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完) (编译 蔡美珍；审校 白云)
路透香港3月31日 - 中国通讯设备暨智能手机制造商华为周五表示，未来的净利润率目标为7%，公司并称2017年运营商业务增长率将放缓。
路透香港3月31日 - 中国房地产商--合生创展周五宣布，去年净利同比大升1.35倍；若撇除投资物业重估及其他因素的影响，则期内核心利润同比升幅达1.91倍，主要受入账物业销售收入增加和毛利率上升带动。
路透纽约3月30日 - 西屋电气申请破产所引发的市政债券卖压周四已见停歇，因投资者重新思考美国四座核电厂建设完工的可能性。这些电厂的兴建受到成本超支数以十亿计美元的打击。