全球航运：波罗的海乾散货运价指数上扬，海岬型及巴拿马型需求攀升

路透11月29日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周五上涨，因市场对大型船舶的需求上升。

乾散货运价指数涨102点，或5.93%至1,821点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 涨241点，或8.46%，至3,089点。日均获利上涨2,892美元，或13.3%，至24,611美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。