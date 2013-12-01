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亚洲 | 2013年 12月 1日 星期日 10:14 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上扬，海岬型及巴拿马型需求攀升

路透11月29日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周五上涨，因市场对大型船舶的需求上升。

乾散货运价指数涨102点，或5.93%至1,821点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 涨241点，或8.46%，至3,089点。日均获利上涨2,892美元，或13.3%，至24,611美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。

波罗的海巴拿马型船运价指数 升52点，或3.22%至1,665点。日均获利升413美元至13,293美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完) (编译 蔡美珍；审校 白云)

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