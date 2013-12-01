拉美汇市：巴西雷亚尔跌至近三个月低位，受财政数据疲软打压

中国债市动态：期现货未脱弱势震荡，继续关注跨季后资金利率走向

路透上海3月31日 - 中国债市周五早盘期现货未脱弱势震荡，银行间债市现券收益率波动甚微，中金所国债期货短暂冲高后回落窄幅整理；季末前最后一个交易日，资金面维持稳势，MPA考验已平稳度过，不过机构交易情绪普遍不高，因跨季后的资金利率走向仍存不确定性。