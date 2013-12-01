拉美汇市：巴西雷亚尔跌至近三个月低位，受财政数据疲软打压

中国债市动态：期现货未脱弱势震荡，继续关注跨季后资金利率走向
路透上海3月31日 - 中国债市周五早盘期现货未脱弱势震荡，银行间债市现券收益率波动甚微，中金所国债期货短暂冲高后回落窄幅整理；季末前最后一个交易日，资金面维持稳势，MPA考验已平稳度过，不过机构交易情绪普遍不高，因跨季后的资金利率走向仍存不确定性。
路透里约热内卢12月1日 - 巴西雷亚尔周五贬至近三个月低位，因巴西10月基本预算盈余较预期疲软，加深巴西经济不振可能导致明年评等遭调降的疑虑。
雷亚尔兑美元 下跌0.89%，至2.3368，为9月初以来最弱价位。巴西央行公布10月基本预算盈余为逾10年来最低。
这项数据引发外界质疑政府是否有能力达成年底财目标。
“这项财政数据逊于预期，可能有损政府公信力，升高巴西评等未来可能遭调降的讨论，而降评可能导致雷亚尔走贬，”巴西一银行交易员称。
雷亚尔今年以来下跌逾12%。
其他拉丁美洲货币跌幅较小，墨西哥披索 下跌0.25%，成交缩量，因美国交易时段缩减。(完)
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路透上海3月31日 - 中国债市周五早盘期现货未脱弱势震荡，银行间债市现券收益率波动甚微，中金所国债期货短暂冲高后回落窄幅整理；季末前最后一个交易日，资金面维持稳势，MPA考验已平稳度过，不过机构交易情绪普遍不高，因跨季后的资金利率走向仍存不确定性。
路透上海3月31日 - 中国大型保险公司--中国太保旗下太保资产管理公司董事长、总经理于业明周五表示，今年太保在权益类投资策略上，将更为关注价值股，更加关注港股市场。
路透北京3月31日 - 中国国家外汇管理局发布2016年中国国际收支报告，以专栏形式指出，中国银行业对外资产和对外负债规模较上年末均增长，对外净负债下降。