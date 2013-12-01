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债券 | 2013年 12月 1日 星期日 10:26 BJT

拉美汇市：巴西雷亚尔跌至近三个月低位，受财政数据疲软打压

路透里约热内卢12月1日 - 巴西雷亚尔周五贬至近三个月低位，因巴西10月基本预算盈余较预期疲软，加深巴西经济不振可能导致明年评等遭调降的疑虑。

雷亚尔兑美元 下跌0.89%，至2.3368，为9月初以来最弱价位。巴西央行公布10月基本预算盈余为逾10年来最低。

这项数据引发外界质疑政府是否有能力达成年底财目标。

“这项财政数据逊于预期，可能有损政府公信力，升高巴西评等未来可能遭调降的讨论，而降评可能导致雷亚尔走贬，”巴西一银行交易员称。

雷亚尔今年以来下跌逾12%。

其他拉丁美洲货币跌幅较小，墨西哥披索 下跌0.25%，成交缩量，因美国交易时段缩减。(完)

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