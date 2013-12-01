表格：韩国11月出口较上年同期增长0.2%，远低于市场预期

中国企业：华为称净利润率目标为7%，今年运营商业务增长将放缓
路透香港3月31日 - 中国通讯设备暨智能手机制造商华为周五表示，未来的净利润率目标为7%，公司并称2017年运营商业务增长率将放缓。
路透首尔12月1日 - 韩国产业通商资源部周日公布11月进出口与贸易收支初值如下(经四舍五入):
11月 *10月
贸易收支(10亿美元) 4.8 4.9
出口(10亿美元) 47.9 50.5
(较上年同期变动百分比) +0.2 +7.2
进口(10亿美元) 43.1 45.6
(较上年同期变动百分比) -0.6 +5.2
* 为2013年11月14日公布的修正值
附注:
- 路透调查结果为，分析师预测11月出口较上年同期成长2.8%，进口成长5.5%。
- 汤森路透计算显示，11月平均每工作日出口值为20.4亿美元，10月修正为22.0亿美元。 (完) (编译 蔡美珍；审校 白云)
路透香港3月31日 - 中国通讯设备暨智能手机制造商华为周五表示，未来的净利润率目标为7%，公司并称2017年运营商业务增长率将放缓。
路透香港3月31日 - 中国房地产商--合生创展周五宣布，去年净利同比大升1.35倍；若撇除投资物业重估及其他因素的影响，则期内核心利润同比升幅达1.91倍，主要受入账物业销售收入增加和毛利率上升带动。
路透纽约3月30日 - 西屋电气申请破产所引发的市政债券卖压周四已见停歇，因投资者重新思考美国四座核电厂建设完工的可能性。这些电厂的兴建受到成本超支数以十亿计美元的打击。