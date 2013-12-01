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亚洲 | 2013年 12月 1日 星期日 10:18 BJT

表格：韩国11月出口较上年同期增长0.2%，远低于市场预期

路透首尔12月1日 - 韩国产业通商资源部周日公布11月进出口与贸易收支初值如下(经四舍五入):

11月 *10月

贸易收支(10亿美元) 4.8 4.9

出口(10亿美元) 47.9 50.5

(较上年同期变动百分比) +0.2 +7.2

进口(10亿美元) 43.1 45.6

(较上年同期变动百分比) -0.6 +5.2

* 为2013年11月14日公布的修正值

附注:

- 路透调查结果为，分析师预测11月出口较上年同期成长2.8%，进口成长5.5%。

- 汤森路透计算显示，11月平均每工作日出口值为20.4亿美元，10月修正为22.0亿美元。 (完) (编译 蔡美珍；审校 白云)

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