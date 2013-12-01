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债券 | 2013年 12月 1日 星期日 11:36 BJT

南非汇市：兰特兑美元承压，因数据显示南非贸易逆差扩大

路透约翰内斯堡11月29日 - 南非兰特兑美元周五盘旋在前日触及的两周低位附近，数据显示南非贸易逆差扩大，料继续给兰特带来压力。

1614GMT时，兰特兑美元 报10.1725，略高于周四收盘位10.1940，接近周四所及的11月14日以来低点10.2500。

南非10月贸易逆差扩大至209.7亿兰特(20亿美元)，9月逆差为189.4亿兰特。

若计入之前被剔除的与地区邻国的贸易数据，南非10月贸易逆差仍有123.9亿兰特，证实南非经济没有带来能足以满足进口商需求的出口美元收入。

“尽管近几个月兰特遭遇急剧抛压，且全球经济增长温和复苏，但南非出口因为供应面的问题未能实现明显增长，”Tradition Analytics的市场分析师Jana le Roux在报告中称。

“南非贸易将保持高额逆差的特征，这会让兰特走势比其它EMEA货币更加脆弱。”

兰特兑美元今年已跌逾20%，在路透追踪的20种新兴市场货币中，跌幅仅次于印尼卢比 。

南非公债价格周线小幅收高，2026年到期的指标公债 收益率跌1.5个基点，至8.325%。

2015年到期的公债 收益率跌3个基点，报6.18%。(完)

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(编译 白云; 审校 蔡美珍)

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