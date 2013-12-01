南非汇市：兰特兑美元承压，因数据显示南非贸易逆差扩大

《全球主要国家债券发行预告》--3月31日-4月7日
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 4/4 英国 标售票息1-1/4%、2027年到期的公 债 4/4 日本 标售10年期公债 4/4 日本 标售三个月期贴现国库券 4/4 西班牙 标售六个月和12个月期国库券 4/5 德国 标售五年期联邦债券 4/5 日本 标售六个月期贴现国库券 4/6 日本 标售三个月期贴现国库券 4/6 西班牙 标售公债
路透约翰内斯堡11月29日 - 南非兰特兑美元周五盘旋在前日触及的两周低位附近，数据显示南非贸易逆差扩大，料继续给兰特带来压力。
1614GMT时，兰特兑美元 报10.1725，略高于周四收盘位10.1940，接近周四所及的11月14日以来低点10.2500。
南非10月贸易逆差扩大至209.7亿兰特(20亿美元)，9月逆差为189.4亿兰特。
若计入之前被剔除的与地区邻国的贸易数据，南非10月贸易逆差仍有123.9亿兰特，证实南非经济没有带来能足以满足进口商需求的出口美元收入。
“尽管近几个月兰特遭遇急剧抛压，且全球经济增长温和复苏，但南非出口因为供应面的问题未能实现明显增长，”Tradition Analytics的市场分析师Jana le Roux在报告中称。
“南非贸易将保持高额逆差的特征，这会让兰特走势比其它EMEA货币更加脆弱。”
兰特兑美元今年已跌逾20%，在路透追踪的20种新兴市场货币中，跌幅仅次于印尼卢比 。
南非公债价格周线小幅收高，2026年到期的指标公债 收益率跌1.5个基点，至8.325%。
2015年到期的公债 收益率跌3个基点，报6.18%。(完)
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(编译 白云; 审校 蔡美珍)
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 4/4 英国 标售票息1-1/4%、2027年到期的公 债 4/4 日本 标售10年期公债 4/4 日本 标售三个月期贴现国库券 4/4 西班牙 标售六个月和12个月期国库券 4/5 德国 标售五年期联邦债券 4/5 日本 标售六个月期贴现国库券 4/6 日本 标售三个月期贴现国库券 4/6 西班牙 标售公债
路透3月30日 - 美国一名破产法院法官周四批准西屋电气初步借入3.5亿美元，以支撑公司在重组时的全球业务运营。西屋电气是日本东芝的旗下分支，在周三申请了破产保护。
* 调查数据：reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPMIB%3DECI * 公布项: 中国3月官方制造业PMI * 公布时间: 3月31日（周五）上午9时 * 路透预估中值：51.6；预估区间:50.8-52.5 路透北京3月29日 - 路透综合31家分析机构的预估中值显示，中国3月官方制造业采购经理人指数(PMI)预 计与上月持平为51.6。分析师指因3月是房地产和基建等项目开工旺季，而且发电、耗煤及水泥等高频数据表 现也都不错，制造业预计维持平稳扩张势头。 交通银行金融研究中心高级研究员刘学智表示，由于春节已经过去，3月企业开工多、生产会加快，从补 库存对产品的需求状况、发电量、耗煤量等高频数据看制造业运行向好，经济有企稳回暖迹象。 不过，他也指出，“经济运行态势还是延续过去通过投资拉动增长的老模式，持续性不会特别好，未来增 长会受到影响，去产能工作进一步推进也会影响到制造业，”他表示。他预测3月PM