美国债市：11月27日止当周外国央行增持美国公债和机构债--FED

中国企业：华为称净利润率目标为7%，今年运营商业务增长将放缓
路透香港3月31日 - 中国通讯设备暨智能手机制造商华为周五表示，未来的净利润率目标为7%，公司并称2017年运营商业务增长率将放缓。
路透纽约11月29日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周四公布的数据显示：
* 截至11月27日止当周，外国央行持有的美国可交易债券总量增加117.63亿美元，至3.35兆(万亿)美元。
* 外国央行持有的美国公债当周增加88.37亿美元，至2.99兆美元。
* 外国央行持有的机构债当周增加33.81亿美元，至3,190.40亿美元。
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(编译 白云; 审校 蔡美珍)
路透香港3月31日 - 中国通讯设备暨智能手机制造商华为周五表示，未来的净利润率目标为7%，公司并称2017年运营商业务增长率将放缓。
路透香港3月31日 - 中国房地产商--合生创展周五宣布，去年净利同比大升1.35倍；若撇除投资物业重估及其他因素的影响，则期内核心利润同比升幅达1.91倍，主要受入账物业销售收入增加和毛利率上升带动。
路透纽约3月30日 - 西屋电气申请破产所引发的市政债券卖压周四已见停歇，因投资者重新思考美国四座核电厂建设完工的可能性。这些电厂的兴建受到成本超支数以十亿计美元的打击。