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亚洲 | 2013年 12月 1日 星期日 11:38 BJT

美国债市：11月27日止当周外国央行增持美国公债和机构债--FED

路透纽约11月29日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周四公布的数据显示：

* 截至11月27日止当周，外国央行持有的美国可交易债券总量增加117.63亿美元，至3.35兆(万亿)美元。

* 外国央行持有的美国公债当周增加88.37亿美元，至2.99兆美元。

* 外国央行持有的机构债当周增加33.81亿美元，至3,190.40亿美元。

如欲查看美联储报告全文，请点选 (here)(完)

(编译 白云; 审校 蔡美珍)

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