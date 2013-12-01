《全球主要央行会议预告》--2013年12月

美国债市：投资者抄底，西屋电气破产相关市政债券跌势停歇

路透纽约3月30日 - 西屋电气申请破产所引发的市政债券卖压周四已见停歇，因投资者重新思考美国四座核电厂建设完工的可能性。这些电厂的兴建受到成本超支数以十亿计美元的打击。